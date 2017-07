Unicredit, Brembo, A2A, Digitouch e Italiaonline. Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



1) Unicredit porta a termine la più grande operazione di cessione di NPL della sua storia. Il gruppo di piazza Gae Aulenti ha concluso l’accordo definitivo con Pimco e Fortress per la cessione del mega-pacchetto da 17,7 miliardi di euro di Npl lordi, denominato Fino. L’operazione si basa su una cartolarizzazione dei crediti, che dovrebbe essere conclusa entro fine luglio. Dalla chiusura con successo dell’aumento di capitale da 13 miliardi di euro, il più grande della storia italiana, il gruppo guidato da Jean-Pierre Mustier ha messo a segno un rialzo del 33% in Borsa.

2) Dai freni ai motori elettrici, Brembo investe sul futuro e punta a sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni, sia per gli impianti frenanti sia per la trazione delle automobili. Questo infatti è l'obiettivo del progetto pilota Inproves, che vede come capofila la multinazionale bergamasca dei freni e tra i finanziatori la Regione Lombardia, nell'ambito degli accordi regionali per la ricerca e l'innovazione. Il progetto è stato presentato nello stabilimento Brembo di Curno, in provincia di Bergamo, dal presidente della società, Alberto Bombassei, dal governatore Roberto Maroni e dall'assessore regionale all'Università, ricerca e open innovation Luca Del Gobbo.

3) Giorni movimentati per A2A. L'Alta Corte di Podgorica, su richiesta della Procura Speciale dello Stato del Montenegro, ha bloccato la vendita della quota del 41,7% di EPCG detenuta da A2A. In conseguenza al provvedimento di blocco delle azioni del tribunale montenegrino, A2A non potrà vendere la quota fino a quando non sarà completata un'inchiesta relativa a un presunto tentativo di corruzione. La multyutility lombarda ha annunciato ieri di aver prorogato, fino al termine del mese di settembre, il termine per lo studio di un possibile percorso di partnership industriale e societaria con Acsm-Agam, Aspem, Aevve e Lario Reti Holding.

4) Rafforzamento nel management di Digitouch, e in particolare della sua controllata E3. In qualità di Managing Director di E3 e quindi nuova guida dell’agenzia è stato nominato Enrico Torlaschi. Invece Luca Comino è stato designato nuovo Creative & Planning Director di E3 e dell’intero Gruppo DigiTouch. Solo pochi giorni prima, un’altra controllata di Digitouch, Audiens, specializzata nella raccolta e gestione di dati per la pianificazione di campagne di ad digitali, aveva stretto un accordo con Kochava, società leader nella fornitura di sistemi di analytics e tracciamento delle app mobile (clicca qui per tutti i dettagli).

5) Italiaonline ha ufficializzato la firma della partnership con 3Bmeteo. Si tratta del maggior sito in Italia per le previsioni del tempo; infatti afferma il proprio primato con oltre 12 milioni di utenti e 160 milioni di pagine viste al mese (qui tutti i dettagli). Il titolo è molto forte da inizio anno, nonostante la distribuzione di un maxi-dividendo straordinario, e guadagna oltre il 70% (qui la nostra analisi tecnica).



