Unicredit, Sole 24 Ore, Fila, A2A e... Affari a Piazza Affari

I cinque titoli “lombardi” della settimana

1) Trimestrali positive per tre delle maggiori banche milanesi. Unicredit ha chiuso i primi tre mesi con un utile netto consolidato di 907 milioni di euro, contro i 406 milioni dello stesso periodo del 2016, un risultato nettamente superiore al consensus degli analisti, a cui si aggiunge un calo del 30% degli Npl lordi, a 55,3 miliardi di euro. Mediobanca, che ha chiuso il terzo trimestre del suo anno fiscale, ha visto le commissioni registrare un fenomenale balzo: +51% a 165 milioni di euro, ben di più delle aspettative del consenso e un utile netto di quasi 200 milioni di euro. Per Banca Mediolanum il risultato netto fa +16% a 84,9 milioni di euro. Le masse gestite e amministrate dall’istituto della famiglia Doris hanno superato gli 81 miliardi di euro con un incremento del 4% rispetto a fine 2016.



2) Serviranno non meno di 50 milioni di euro per salvare Il Sole 24 Ore. Il CdA del gruppo editoriale confindustriale ha individuato gli interventi necessari per ricapitalizzare il gruppo e intende proporre all’assemblea degli azionisti del 28 giugno un aumento di capitale non inferiore a 50 milioni di euro. Confindustria ha confermato la disponibilità a partecipare per un importo fino a 30 milioni, ma a condizione del mantenimento del controllo del gruppo. Negli ultimi due mesi il titolo ha vissuto una estrema volatilità, con rialzi e ribassi di decine di punti in pochi giorni.



3) L’anno inizia col turbo per Fila, lo storico gruppo italiano del settore del colore e della scrittura ha chiuso i primi tre mesi del 2017 con ricavi in forte crescita a 117,6 milioni di euro, +41,9% dagli 82,9 milioni di euro, grazie anche alle acquisizioni societarie. Il risultato netto è in utile per 5,7 milioni di euro rispetto al rosso di 300 mila euro dello stesso periodo di un anno fa. Debito in crescita a 255,9 milioni di euro, dai 223,4 milioni di fine 2016 (qui tutti i dettagli).



4) I risultati 2016 hanno portato ad un giudizio positivo su MC-Link, società attiva nel settore TLC. Integrae ha confermato il BUY e portato il target a 12,9 euro dai 10,7 euro precedenti. Gli analisti della sim milanese hanno dichiarato: «i risultati del 2016 sono stati superiori alle nostre stime, specialmente per quanto riguarda la redditività. Questi risultati permettono all’azienda di essere davanti alle nostre precedenti attese di circa 12 mesi» (qui tutti i dettagli). Da inizio anno il titolo è in rialzo dell’80% (qui la nostra analisi tecnica del titolo).



5) Sorpresa positiva nei primi tre mesi dell’anno di A2A. La multiutility lombarda ha approvato i conti del primo trimestre 2017, largamente sopra le attese a livello operativo e di utile. Le attività nella generazione di energia elettrica hanno registrato una crescita del 58% a 150 milioni di euro, parecchio sopra le stime degli analisti. Utile netto a 180 milioni di euro, circa 50 milioni sopra le previsioni. A fine marzo il debito netto era in discesa 3,02 miliardi di euro, da 3,13 miliardi di fine dicembre.

