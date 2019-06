WIIT e Banca Sistema tra i titoli della settimana. Ecco cosa si muove in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Banca Sistema ha approvato il conferimento del ramo d’azienda “Credito su pegno” in Prontopegno, società posseduta interamente dalla banca. Il ramo d’azienda, per un totale attivo di circa 8 milioni di euro, è costituito quasi totalmente da crediti garantiti da pegno ed include 11 risorse e 6 filiali. Il conferimento in una società dedicata permette di accelerare la crescita del business. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE

CrowdFundMe, piattaforma di equity crowdfunding, autorizzata da Consob, potrebbe offrire buone prospettive. Intesa Sanpaolo ha investito in BacktoWork24, operatore italiano nel settore dell'equity crowdfunding. La notizia mette in luce la potenzialità del mercato. Un contesto positivo per CrowdFundMe, l'unica società quotata nel settore dell'equity crowdfunding in Italia. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, ha avviato l’iter per l’ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant sull’MTA, mercato telematico azionario e, se ne ricorrono i presupposti, sul segmento STAR. L’operazione ha il fine di rendere il titolo più liquido e visibile e di catturare l’attenzione degli investitori istituzionali, di quelli nazionali e internazionali. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE



Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, sotto i riflettori. In aprile, la produzione di energia da fonti rinnovabili negli Stati Uniti ha superato per la prima volta quella generata dal carbone. Lo afferma la Energy Information Agency, sottolineando che le rinnovabili hanno rappresentato il 23% della generazione di elettricità contro il 20% del carbone. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE

WIIT, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha sottoscritto accordi per il progressivo acquisto della totalità di Matika, società affermata nel Triveneto, attiva da più di 25 anni nell’ambito dei servizi gestiti infrastrutturali e soluzioni Cloud, servizi professionali infrastrutturali, trading hardware e software. CLICCA QUI PER APPROFONDIRE