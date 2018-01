Yoox Net a Porter, Mondadori, H-Farm, Digitouch e... Affari a Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:



Tutte le news e i titoli caldi su websimaction.it

I cinque titoli “lombardi” della settimana



1) L’unico vero ‘unicorno’ italiano prende la strada della Francia. Yoox Net a Porter, società di e-commerce milanese, è infatti sotto OPA. La holding colosso del lusso, Richemont, annunciato un’offerta sul 75% del capitale del gruppo, di cui possiede l’altro 25%, con l’obiettivo di toglierla dal mercato. Il valore dell’offerta è di 38 euro per azione, il 25% in più del prezzo di chiusura della seduta precedente l’annuncio. Il gruppo Richemont investirà nell’operazione un massimo di 2,76 miliardi di euro. "Yoox NaP continuerà ad essere gestita come società distinta rispetto a Richemont, e la sede rimarrà in Italia", ha assicurato il fondatore e Ceo Federico Marchetti, che consegnerà a Richemont il 5,76% del capitale in sui possesso (200 milioni di euro circa al prezzo di Opa). Il titolo si è rapidamente allineato al prezzo d’Opa di Richemont.

2) Il 19 febbraio potrebbe essere il giorno della verità per il Credito Valtellinese. Secondo la stampa quel giorno partirà l’aumento di capitale da 700 milioni di euro necessario a cedere le sofferenze e ripristinare la solidità patrimoniale. L’istituto lombardo punta a cedere così 2,1 miliardi di sofferenze in un’unica soluzione già entro giugno, una soluzione ‘drastica’ per riportare al meglio la sua qualità del credito. Nel frattempo si sta formando un consorzio di garanzia, che dovrebbe comprendere Mediobanca e Citigroup. Al momento la banca capitalizza in Borsa 105 milioni di euro avendo più volte aggiornato i minimi storici in Borsa.

3) Dopo mesi di speculazioni su possibili acquisizioni in Francia, per le attività transalpine di Mondadori è forse arrivato il momento di passare da predatore a preda. Reworld Media, società francese attiva nell’editoria e nei servizi di e-commerce digitale, avrebbe messo gli occhi sulle attività d'oltralpe della società di Segrate puntando ad una fusione. Il destino di Mondadori Francia resta però in bilico, dato che il management continuerebbe a preferire un’alleanza con Lagardere e Marie Claire, al fine di creare un gruppo da quotare alla Borsa di Parigi. Da inizio settimana il titolo Mondadori guadagna il 5,5%, mentre negli ultimi 12 mesi il balzo è addirittura del 72%.

4) I figli dell’accelleratore digitale milanese H-Farm diventano grandi. Depop, una delle app nate all’interno della piattaforma di H-Farm, ha concluso con successo un aumento di capitale milionario. Depop raccoglie la community più creativa del fashion e-commerce, una realtà oramai consolidata tra gli appassionati di acquisti e vendite di moda e accessori online. Il gruppo, creato su impulso di Simon Beckerman che ha concepito Depop, nel 2011, nell’alveo di H-FARM, e oggi guidato dalla CEO Mari Raga. L’aumento di capitale del valore di 20 milioni di dollari apporta nuovo valore e risorse adeguate per consolidare ulteriormente il percorso di crescita (qui tutti i dettagli sull’operazione).

5) Il gruppo milanese Digitouch, specializzato nel digital marketing, ha annunciato la cessione di una quota del 66,8% di Audiens, la sua piattaforma di analisi dei big data. La quota è stata ceduta a Bango, società britannica di pagamenti digitali (per tutti i dettagli clicca qui). Il titolo continua il suo trend positivo, ora alle prese con la sua soglia tecnica strategica posta a 1,7 euro (clicca qui e leggi i dettagli nella nostra analisi tecnica).



Tutti i contenuti sono forniti da: websimaction.it