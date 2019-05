Milano, Affaritaliani monta in cattedra sabato mattina all'Università Statale

Qual è il destino della carta stampata? Quali sono i nuovi format e i nuovi linguaggi dell’informazione? Come sta cambiando e quali prospettive di lavoro apre la professione del giornalista? Come rispondere alle sfide lanciate dalle nuove tecnologie e dalla concorrenza di sempre più agguerriti canali di comunicazione? Su queste e su altre questioni, Dario Fertilio, giornalista e docente di Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica presso il corso di Scienze Umanistiche per la Comunicazione, dialogherà con il direttore di “Italia Oggi” Pierluigi Magnaschi e il direttore di “Affari Italiani” Angelo Maria Perrino.



L'appuntamento è per sabato 25 maggio, dalle 10.30 alle 12.00, all'Università statale di Milano (Aula 304),

via Festa del Perdono, 7.