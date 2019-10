Affitti non pagati in Galleria, Sala: "Li recupereremo". E sulla sicurezza...

Affitti non pagati in Galleria, Sala: "Li recupereremo"

La situazione degli affitti non pagati nella Galleria Vittorio Emanuele, per una cifra che ammonta a quasi 19 milioni di euro "e' una prassi non meneghina, ma radicata nel tempo". Lo ha ammesso il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un convegno a Palazzo Marino. "Ho chiesto quindi all'assessore al Bilancio, Roberto Tasca di farmi una relazione precisa, di dettaglio, per capire come intervenire" ha aggiunto. Tuttavia "credo che la situazione, visti gli interlocutori, sia ampiamente recuperabile, pero' bisogna farlo" ha infine auspicato il primo cittadino.

Sicurezza: Sala, cittadini chiedono piu' forze dell'ordine

"I cittadini chiedono di avere piu' forze dell'ordine che vigilino sulla citta'. Quindi noi vedremmo solo di buon occhio il fatto di rinforzare questi sistemi", ha inoltre detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del libro "Guardie", di Ansoino Andreassi e Daniele Repetto sulle vittime in divisa degli anni di piombo. Per garantire sicurezza "c'e' bisogno della consapevolezza della societa' e c'e' bisogno di risorse: questo riguarda le forze dell'ordine e anche le forze di polizia municipali" ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando poi che il Comune ha fatto nuove assunzioni di vigili. A chi gli chiedeva se quello delle forze dell'ordine sia ancora un mestiere pericoloso ha risposto: "Mi pare che la realta' oggettiva dica di si'. Gli anni di piombo sono stati anni particolari, pero' il pericolo c'e' sempre, quindi dobbiamo essere grati a questi uomini e a queste donne, dobbiamo manifestarlo sempre".