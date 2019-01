Affordable Art Fair a Milano dal 24 gennaio

Torna Affordable Art Fair, la fiera d’arte contemporanea che negli anni ha conquistato il cuore dei milanesi, portando nelle loro case bellezza, creatività ed emozioni racchiuse nelle opere, in vendita fino a 6.000 euro. Lose yourself in art è il claim e il fil rouge dell’edizione 2019, in programma al Superstudio Più dal 25 al 27 gennaio (inaugurazione il 24 sera su invito o prevendita online), con la partecipazione di 85 gallerie provenienti da tutto il mondo. Tante le novità in programma nel labirintico spazio di Affordable Art Fair, perchè per ritrovarsi a volte è necessario perdersi.