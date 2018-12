Agenda Milano Segreta consiglia: cosa fare dal 14 al 16 dicembre

di Milano Segreta Consiglia - Angelo Mazzone

Rieccoci qui, con alcuni eventi selezionati dall’associazione Milano Segreta su cosa fare a Milano nei prossimi giorni, dal cinema sui Navigli all’assaggio di panettoni giganteschi:

1. Il presepe di Palazzo Marino





Durante le festività , a partire dal 14 dicembre fino al 10 gennaio, il cortile d’onore del palazzo ospiterà Londonio, il presepe ritrovato. Un presepe composto da 60 personaggi dipinti a tempera su carta o cartoncino sagomati creati da uno dei più importanti artisti lombardi del 700. Accanto ad esso , sarà esposto un altorilievo di terracotta raffigurante una “Natività con angeli” di uno scultore anonimo del Seicento.

Inoltre sul Naviglio Grande, fino al 9 gennaio 2019 c’è anche il presepe galleggiante Floating Nativity di Luciano Bartoli, opera che riprende alcuni luoghi della tradizione milanese come droghiere, fruttivendoli, salumieri e carbonai, più un androne corrispettivo della Grotta di Betlemme.

Da non perdere!

2. Il cinema navigando sul naviglio





Fino al 31 Dicembre il grande schermo abbandona le stelle e bacia l’acqua dei Navigli, galleggiando tra i cuscini di un battello itinerante che naviga nella metropoli e nei classici.

Un lento girovagare in una laguna dalle brume autunnali. A pelo d’acqua tra le suggestioni del passato che diventa presente e una liquida platea di emozione e immaginazione.

L’imbarco avviene tutte le sere da Via Ascanio Sforza 41 Milano alle ore 19.50. Il Battello è chiuso e riscaldato!

Dal Lunedì al Giovedì, incluso nel biglietto del Cinema un gustoso aperitivo presso il Ristorante Movida (in via Ascanio Sforza 41).

In programa nei prossimi giorni film come Miracolo a Milano, Amici miei, e I soliti ignoti.

Per prenotare: https://www.cinemabianchini.it/battello/

3. Pattinare sotto i grattacieli





Dal 1° dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 torna l’appuntamento con il pattinaggio su ghiaccio in piazza Città di Lombardia grazie alla pista coperta l(a più grande di Milano) realizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con Regione Lombardia.

Intorno alla pista troverete alcuni temporary shop con la possibilità di noleggiare pattini e alcune casette natalizie. Per quest’anno, inoltre, è allestito un albero di Natale in Lego alto ben 9 metri in piazza.

4. Mamma Mia! arriva in città





Uno spettacolo che in tanti aspettavano da tempo è finalmente arrivato a Milano, dopo aver riscosso successo in tante altre città: Mamma MIA! Lo spettacolo sarà in scena al Teatro degli Arcimboldi dal 13 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 e di sicuro non potete perdervelo. Fra gli attori Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, le musiche degli ABBA , l’orchestra dal vivo, le scenografie, per uno spettacolo che siamo sicuri vi divertirà tantissimo. Teatro degli Arcimboldi

ORARI: dal 13 al 29 dicembre h 21; domenica 30 dicembre e 6 gennaio h 16; martedì 1 gennaio h 17; dal 3 al 5 gennaio h 21.

PREZZI: da 29€ a 59€ (diritti di prevendita inclusi)

5. Il “Panettone artistico più grande del mondo”





Domenica 16 dicembre in Galleria Vittorio Emanuele alle 17 il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli taglieranno il “Panettone artistico più grande del mondo”. Il panettone sarà decorato con una pralina di cioccolato denominata #RosaMilano, in omaggio al lato femminile di Milano. La kermesse sarà introdotta dal Coro degli Alpini. Una volta presentato il gigantesco panettone sarà offerto al pubblico presente e saranno proposti altri assaggi di panettone donati per l’occasione dalla pasticceria Arte del Dolce e dall’Unione Artigiani di Milano e Provincia.

Ci rivediamo la prossima settimana con nuovi consigli, certi di darvi tante idee per trascorrere questi giorni di festa e fare qualcosa di diverso.





