Agenda weekend: che cosa fare a Milano dal 15 al 17 febbraio

Signori e signore, bentrovati al nostro consueto appuntamento settimanale, con i consigli selezionati per voi in questo weekend; scegliete cosa fare e buon fine settimana a tutti.





1. Torna a Milano un appuntamento ormai fisso per tutti gli appassionati di cibi esotici e insieme familiari: stiamo parlando del festival “Ravioli dal mondo” che si svolge presso Eataly Smeraldo dal 15 al 17 febbraio.

Una rassegna gastronomica specializzata nelle tante varietà di pasta ripiena esistenti al mondo. Ravioli da tutte le parti del mondo: ravioli cinesi, ravioli vietnamiti, ravioli uzbeky, empanadas argentine, ravioli altoatesini, ravioli gourmet e ravioli siciliani.

In occasione del suo undicesimo compleanno Eataly ha deciso di festeggiare riprendendo uno dei festival di maggiore successo.

Gli orari: Venerdì 15 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 23.00 -Sabato 16 febbraio dalle ore 12.00 alle ore 23.00 - Domenica 17 febbraio dalle ore 12.00 alle ore 22.30





2. I tipici frutti del Mediterraneo, gli agrumi, con tutta la tradizione e la cultura che si portano dietro, saranno protagonisti dell’ottava edizione di AgruMI, la grande fiera in programma sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 nella bellissima Villa Necchi Campiglio di via Mozart 14.

La villa, che è un bene del FAI (Fondo Ambiente Italiano) nel centro di Milano ospiterà trenta espositori che presenteranno, oltre a numerose varietà di piante, anche marmellate, mieli, mostarde, profumi, cosmetici e splendide ceramiche. I visitatori, passeggiando tra il giardino e il campo da tennis coperto della dimora, potranno conoscere e acquistare manufatti selezionati e rare prelibatezze. Durante i due giorni si svolgeranno degustazioni guidate di spremute e presentazioni di ricette a base di agrumi, laboratori di canditura di agrumi, speciali percorsi didattici “Dal seme al frutto” e percorsi sensoriali, oltre a divertenti laboratori creativi per bambini.

Inoltre, sabato 16 dalle ore 18 alle 21 presso la caffetteria della villa sarà possibile assaggiare originali cocktail a base di agrumi.

Sabato 16 febbraio dalle ore 12 alle 19 – Domenica 17 febbraio dalle ore 10 alle 18

Ingresso: Intero 7 €; Ridotto (bambini 4-14 anni) e iscritti FAI 4 €





3. Se amate la fotografia, non potete non fare un salto al nuovo Mudec Photo, spazio che ospita fino al 31 marzo i 60 scatti di Animals, che il grande fotografo americano ha realizzato ad hoc per il Mudec.

In questa esposizione, curata da Biba Giacchetti, potrete vedere come il fotoreporter americano Steve McCurry abbia dato a un certo punto più spazio agli animali e al loro rapporto con l’uomo. Foto scattate in diverse occasioni che vi colpiranno, per l’intensità, per la loro composizione, per il fatto che, a differenza di come avviene con gli uomini, sono scatti rubati senza che in effetti ci sia “messa in posa”.

Delle foto che sono “racconti sospesi” e una mostra assolutamente da non perdere.

Animals – di Steve McCurry

MUDEC PHOTO – Museo delle Culture

fino al 31 marzo 2019

Per tutte le informazioni: www.mudec.it





4. Dopo il grande successo, a richiesta show prorogati fino al 7 marzo. Lo storico Circo Darix Togni a Milano con spettacoli tutti i giorni all’Idroscalo in Via Circonvallazione. Acrobati da tutto il mondo, splendidi animali, musiche e ambientazioni suggestive sotto lo storico e bellissimo chapiteau: 2 ore di puro spettacolo per tutta la famiglia che passano in un soffio, ma restano nella memoria!

L’esibizione dei funamboli dalla Colombia, la maestosità e lo splendore di elefanti e dei cavalli, i clown per bambini e adulti, gli spettacoli di cabaret, di ginnastica acrobatica, i numeri che lasciano con il fiato sospeso... Uno show emozionante con le musiche e le esibizioni della troupe del circo Darix Togni.

Per tutte le informazioni visitate il sito internet www.circotogni.it, oppure contattate direttamente lo 3406116612

5. Una giornata indimenticabile, immersi nella bellezza dell’archivio storico, gustando un ottimo menù e scoprendo uno dei luoghi più antichi e segreti di Milano. A tua scelta uno dei menù dello chef tra quelli proposti.

Menù di terra: bocconcini di vitello ai funghi con polenta, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffé

Menù di mare: filetto di branzino su crostone di segale e verdure con salsa alla curcuma, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffé

Menù vegetariano: cannelloni di magro e caponata, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffè

Menù vegano: paella di verdure con pamela di ceci, torta fantasia del pasticcere, un calice di vino, acqua e caffé

Menù per bambini: goloso piatto di pasta, bibita o acqua

Possibilità di menù senza glutine, o di altri menù personalizzati sulla base di intolleranze o allergie comunicando qualsiasi richiesta di questo tipo tramite il form qui di seguito.

I menù serviti sono realizzati con cura al fine di assicurarti la massima qualità, e prevedono una selezione di portate calde.

Per prenotarsi www.arsemilano.it/pranzo/