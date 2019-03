Agenda weekend: che cosa fare a Milano dall'8 al 10 marzo

Milano Segreta Consiglia - Angelo Mazzone

1) Entrare in un albergo di lusso solo per prendere un caffè? In Italia non siamo abituati a farlo ma all’estero è prassi comune: gli hotel sono considerati luoghi di ritrovo, dove è abitudine andare a pranzo, cena, bere un aperitivo, fare colazione o un meeting di lavoro.

Proprio per avvicinare ancora di più il contatto con la città di Milano, da oggi 8 Marzo, il Four Seasons Hotel (via Gesù 6/8) lancia una nuova iniziativa dedicata al rito del caffè: si tratta di un Coffee Trolley, ovvero un carrello accessoriato con tutto l’occorrente per macinare al momento i chicchi di caffè (India Kaapi Royal, Colombia Excelso, Washed, Ethiopia Natural Sidamo, Uganda Natural) e preparare una tazzina gourmand su misura da degustare. A gestire l’operazione, organizzata in collaborazione con Caffè Vergnano, saranno i Coffee Specialist dell’hotel: in che modo? Chiederanno agli ospiti indicazioni suo loro gusti per creare una miscela personalizzata in base a cui scegliere l’estrazione più adatta tra Turkish Coffee, French Press, Gina Goat, Chemex o Syphon.

L’iniziativa è rivolta a tutti i clienti, ospiti dell’albergo, passanti, amanti dello shopping nel vicino Quadrilatero dell Moda o appassionati di caffè. L’importante è concedersi del tempo per assaporarlo, basta passare solo in Via Gesù presso il bar dell’Hotel.





2. Domenica 10 marzo 2019, alle ore 19.30, al Teatro alla Scala di Milano è in programma il primo appuntamento stagionale con le Prove aperte della Filarmonica, decima edizione del ciclo di concerti dedicato al mondo del non profit milanese che rende queste esperienze musicali una grande occasione di solidarietà.

Milano - In questa occasione a dirigere la Filarmonica è Edward Gardner, con la partecipazione al pianoforte di Igor Levit, in un concerto a sostegno delle attività svolte dalla Fondazione Archè onlus. Il programma prevede i seguenti brani: Janáček, Jealousy Prelude dall'opera Jenufa; Beethoven, Concerto n.4 in sol maggiore op.58 per pianoforte e orchestra; Dvořák, Sinfonia n.7 in re minore op.70.





3. Tra gli eventi della Festa della Donna 2019 a Milano, per l’intera settimana che va dal 4 al 10 marzo 2019, l'hotel Hilton Milan partecipa insieme ad altri 11 alberghi della catena sparsi in tutta Italia alla seconda edizione della Women’s Health Week, un programma di fundraising e sensibilizzazione circa le possibilità sempre più ampie di prevenzione dei tumori femminili.

Milano - Durante la settimana, per l’aperitivo o il dopo cena (ore 18.30-21.30), viene proposto Pink Velvet, un signature cocktail dalle tonalità rosa e dall’intenso sapore a base di lime, sprite e fiori di sambuco, in versione alcoolica o analcoolica. Il drink creato per l’occasione lo scorso anno dai bar tender di Concept 45, il lobby restaurant di Hilton Milan, ha un prezzo di 12 euro: il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Ieo-Ccm per sostenere il Ieo Women’s Cancer Center, l’unico modello in Italia di centro interamente dedicato ai tumori che colpiscono la donna.

Milano - Per l'occasione è anche messo a disposizione del materiale informativo per diffondere la consapevolezza e la conoscenza degli strumenti che ogni donna ha a disposizione per proteggere la propria salute. Testimonial e madrina dell'iniziativa è la showgirl e modella Melissa Satta.





4. La Milano immaginata da Leonardo, dopo 500 anni è ancora attuale e viva. Con la curatela di Giuseppe Frangi, vi aspetta in un crescendo di emozioni e suggestioni che culminano nello svelamento dell’ultima opera del padre della pop art, Andy Warhol, dedicata a Milano e a Leonardo, presente in originale in mostra.

Dal 1° Marzo al 30 Giugno 2019- Dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00- Cripta San Sepolcro, Piazza S. Sepolcro Milano

Info e prenotazioni su www.thegeniusexperience.it





5. Passa una giornata diversa dal solito, immersi nella bellezza, con le persone a cui vuoi bene, gustando un'ottima cena e scoprendo uno dei luoghi più antichi e segreti di Milano.

Avete mai pensato di pranzare in un luogo storico assistendo a rivisitazioni dei grandi classici della lirica? Il tutto nell’Archivio storico della Ca’ Granda!

Per ulteriori informazioni consultare il sito /www.arsemilano.it/opera/

