Agenda weekend: che cosa fare a Milano dal 30 novembre al 2 dicembre

Con l’arrivo di Dicembre, in città arrivano le decorazioni e i mercatini di Natale: i mercatini in Duomo, la fiera degli O’Bej O’Bej, la fiera dell’Artigianato e molto altro ancora. Oltre ai mercatini di Natale ci sono anche numerose mostre a Milano. Di seguito, scopri 5 consigli il primo weekend di Dicembre a Milano. Se vuoi ricevere tutti i giorni suggerimenti e idee per vivere al meglio Milano e per essere informato su cosa accade, iscriviti gratuitamente a 10alle5 Quotidiano, e riceverai 5 notizie su cosa è successo oggi a Milano e 5 notizie su cosa fare oggi a Milano.

1/5 INCONTRI CON GLI AUTORI DI “TUTTA MIA LA CITTA’”

Galleria Vittorio Emanuele di Milano



Questo weekend, sui tetti dela Galleria Vittorio Emanuele, oltre ad ammirare le fotografie che raccontano la storia di Milano, saranno presenti anche Lucia Laura Esposto, Tiziano Torreggiani e Luca Iacono del Circolo Fotografico Milanese.

DOVE: Highline Galleria, via Silvio Pellico,2

ORARIO: domenica 2 Dicembre alle 17.00

INFORMAZIONI: clicca qui

2/5 FIERA DELL’ARTIGIANATO





A partire dall'1 Dicembre 2018, torna la Fiera dell'Artigianato di Milano. L'evento si tiene nei padiglioni di Fieramilano. All'appuntamento prendono parte artigiani di oltre cento paesi, dall’Italia all’Europa, dall’Africa all’Asia, fino al continente americano.

DOVE: Fieramilano Rho-Pero

QUANDO: dall'1 al 9 Dicembre 2018

ORARIO: dalle 10.00 alle 22.00

PREZZO: gratuito

INFORMAZIONI: clicca qui

3/5 MILANO E IL CINEMA – PALAZZO MORANDO





L'esposizione, dal titolo Milano e il cinema, analizza il rapporto tra il capoluogo lombardo e lo sviluppo dell'industria cinematografica, dagli anni Dieci all'epoca d'oro degli anni Sessanta fino alle produzioni recenti con la nascita di un genere.

DOVE: Palazzo Morando, Via Sant'Andrea, 6

QUANDO: dall'8 Novembre 2018 al 10 Febbraio 2019

ORARIO: dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

PREZZO: a partire da 10€

INFORMAZIONI: clicca qui

4/5 CINEMA BIANCHINI SUI NAVIGLI





A Cinema Bianchini troverai tutto ciò che ci si aspetta da una serata memorabile, delle location mozzafiato, un servizio che ti pone sempre al centro e una bellissima programmazione di film.

DOVE: Cinema Bianchini, via Ascanio Sforza, 41

ORARIO: tutti i giorni dalle 19.50

PREZZO: 14€

INFORMAZIONI: clicca qui

5/5 TRATTORIA TRIPPA MILANO





La Trattoria Trippa offre ai suoi clienti una cucina regionale italiana dai sapori decisi e dalla robusta sostanza: Vitello tonnato, trippa fritta, trippa in umido, zuppa del giorno baccalà alla vicentina, stoccafisso con la ‘nduja, animelle alla birra e molto altro ancora.

DOVE: Trippa - Trattoria, Via Giorgio Vasari, 1

ORARIO:dal lunedì al sabato dalle 19.30 alle 23.30

INFORMAZIONI: clicca qui





10ALLE5 QUOTIDIANO: RIMANI AGGIORNATO SU CIO’ CHE ACCADE NELLA TUA CITTA’

Iscriviti anche tu a 10alle5 quotidiano e rimani informato su ciò che accade a Milano e su cosa puoi fare nella tua città, clicca qui per iscriverti.