Agenda Weekend: cosa fare a Milano dal 9 all'11 novembre

Di seguito, scopri 5 consigli su cosa fare questo weekend a Milano.

Se vuoi ricevere tutti i giorni suggerimenti e idee per vivere al meglio Milano e per essere informato su cosa

accade, iscriviti gratuitamente a 10alle5 Quotidiano, e riceverai 5 notizie su cosa è successo oggi a Milano e

5 notizie su cosa fare oggi a Milano.

1/5 UNA CENA AL MUSEO





All'Archivio e Sepolcreto della Ca' Granda potrai gustarti, oltre alla visita guidata, anche una cena a base di carne o di pesce. Il tutto è stato pensato per far sentire a "casa" tutti i visitatori. Non perderti la possibilità di "cenare al museo".

DOVE: Ar.Se – il percorso dei segreti

PREZZO: 35€

INFORMAZIONI: clicca qui

2/5 IL CINEMA SUI NAVIGLI DI MILANO





Cinema Bianchini, un antico modo di dire per convincere i bambini ad andare a dormire. “Cinema Bianchini con la testa tra i cuscini”, per incantesimo, si trasforma davvero in un cinema serale all’aperto dove i sogni diventano realtà. Anzi… Film.

Tutte le sere è possibile visionare un film a bordo di un battello sui Navigli, lasciandosi immergere nell’atmosfera delle sere milanesi.

DOVE: Via Ascanio Sforza 41

QUANDO: tutte le sere, dalle 19.30

PREZZO: 14€

INFORMAZIONI: clicca qui

3/5 LEONARDO DA VINCI PARADE





Durante la mostra sono esposti numerosi modelli realizzati negli anni Cinquanta interpretando i disegni di Leonardo da Vinci e dipinti di pittori lombardi del XVI secolo, dati in prestito al museo alla Pinacoteca di Brera. A fianco dei modelli di macchine, sono presenti modelli delle architetture militari e civili in gesso e terracotta.

DOVE: Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, via San Vittore, 21

QUANDO: dal 19 Luglio al 13 Ottobre 2019

ORARIO: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00. Sabato e festivi dalle 10.00 alle 19.00

PREZZO: 10€, ridotto 7.50€

INFORMAZIONI: clicca qui

4/5 APERITIVO GRATUITO SUI TETTI DELLA GALLERIA





Tutti i weekend, mentre si passeggia sulla passerella di Highline Galleria, oltre ad ammirare la mostra dedicata alla città di Milano, "Tutta mia la città", è possibile anche fare un aperitivo.

DOVE: Highline Galleria , via Silvio Pellico 2

QUANDO: Tutti i Sabati a partire da Sabato 3 Novembre

ORARIO: dalle ore 17.30 alle 19.30

PREZZO: biglietto di ingresso al percorso 12€

INFORMAZIONI: clicca qui

5/5 PICASSO A PALAZZO REALE





Palazzo Reale ospita la mostra Picasso Metamorfosi. L'esposizione è dedicata al rapporto multiforme e fecondo che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e l’antichità.

DOVE: Palazzo Reale, piazza del Duomo, 12

QUANDO: dal 18 Ottobre 2018 al 17 Febbraio 2019

ORARIO: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30. Martedì, mercoledì, venerdì e domanica dalle 9.30 alle 19.30. Giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.

PREZZO: 14€

INFORMAZIONI: clicca qui





10ALLE5 QUOTIDIANO: RIMANI AGGIORNATO SU CIO’ CHE ACCADE NELLA TUA CITTA’

Iscriviti anche tu a 10alle5 quotidiano e rimani informato su ciò che accade a Milano e su cosa puoi fare nella tua città, clicca qui per iscriverti.