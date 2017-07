Agente accoltellato a Milano. L'aggressore doveva essere espulso

Milano: esercito e polizia in Stazione centrale

Milano, agente accoltellato in stazione: aggressore essere espulso

Avrebbe dovuto essere fuori dai confini nazionali da almeno due settimane, Mamadou Saidou Diallo, il gambiano di 28 anni arrestato a Milano dopo aver aggredito un poliziotto fuori dalla stazione Centrale. Lo scorso 4 luglio il questore di Sondrio, Gerardo Acquaviva, aveva chiesto la sua espulsione. Nel database delle forze dell'ordine Mamadou, da almeno due anni in Italia, compare con numerosi alias. "Voglio morire per Allah" ha urlato mentre veniva portato in questura per accertamenti. Il caso, su cui indagano l'Ufficio prevenzione generale, Immigrazione e la Digos, è stato affidato alla pm Paola Pirotta del tribunale di Milano. Al momento non ci sono notizie su una possibile radicalizzazione. L'accusa è di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.Con precedenti per violenza, lesioni e resistenza, stamani l'uomo camminava nell'area pullman di piazza Luigi di Savoia con in mano un coltello.

Secondo la prima ricostruzione verso le 12.40 un addetto alle navette per gli aeroporti, vedendolo urlare in strada, lo avvicina per sincerarsi che stesse bene. A quel punto il gambiano impugna l'arma bianca e i presenti si barricano dentro un autobus per paura di altre reazioni. Quando quattro agenti cercano di immobilizzarlo, il 28enne risponde sferrando una coltellata. La lama colpisce il giubotto antiproiettile di uno degli uomini in divisa, raggiungendolo di striscio sulla spalla destra. Medicato al Fatebenefratelli, il poliziotto sta bene: la ferita è superficiale. Per lui e i colleghi della squadra Volanti dirette da Maria José Falcicchia il questore del capoluogo lombardo, Marcello Cardona, ha chiesto un riconoscimento per "professionalità e coraggio" dimostrati.