Agenzia del farmaco, Sala da Mattarella: "Sostenete Milano"

SCHIAFFO 4 - Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Ha grandi piani per le periferie e continua a dire che sono una delle sue priorità di governo. Ma intanto potrebbe fare un giro in Bovisa (ad esempio) e farla ripulire dall'immondizia. Per riprogettare un quartiere servono anni e tante idee, per far arrivare un camion dell'Amsa basta una semplice telefonata.

Il sindaco di Milano Beppe Sala faccia a faccia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro svoltosi ieri a Roma ha avuto come unico tema la candidatura di Milano ad ospitare l'Agenzia europea del farmaco che lascerà Londra per via della Brexit. Sono grandi e appetibili i numeri che girano attorno all'operazione: non solo i mille dipendenti dell'Ema che si trasferirebbero, ma anche i 65mila delegati europei annui da ospitare nelle strutture alberghiere cittadine ed i relativi biglietti aerei con destinazione gli scali milanesi. Per questo, è stato il ragionamento di Sala, l'Italia dovrebbe sostenere con forza la sfida lanciata da Milano.