Agenzia lavoro, Zingale lascia. Decine di comuni vogliono uscire

Brutte nubi sull'Afol, l'agenzia per la formazione e per il lavoro che è stata colpita dallo scandalo Caianiello in virtù del coinvolgimento nelle carte del dg Giuseppe Zingale. Pare infatti che malgrado la sostituzione di quasi tutti i vertici, la svolta non abbia sopito un malumore che da tempo cova tra alcuni dei comuni serviti dall'agenzia. Che, secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano, starebbero esprimendo la volontà di uscire, di abbandonare il consorzio nato dall'unione delle afol locali in un processo di fusione compiuto appena un paio d'anni fa. Giuseppe Zingale, intanto, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, ha mandato la sua lettera di dimissioni dopo la scelta del cda di voltare definitivamente pagina.

