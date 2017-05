Aggredirono coppia gay a Milano: arrestato "branco" di otto giovanissimi

Aggressione omofoba: le due vittime

Otto giovanissimi italiani, due 15enni, quattro 17enni e due 19enni, sono stati arrestati a Milano per l'aggressione omofoba del 23 gennaio a una coppia di ragazzi gay, davanti a un locale di via Montemartini. Nell'attacco breve ma violentissimo, un 20enne e un 25enne furono insultati, malmenati e rapinati di uno smartphone: uno riporto' la frattura del setto nasale e l'altro una frattura al cranio per una bottigliata. Furono le due stesse vittime a denunciare l'episodio anche sui social, pubblicando la loro foto al pronto soccorso.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. del Tribunale Ordinario e da quello del Tribunale per i Minorenni del capoluogo, nei confronti degli otto italiani, ritenuti responsabili a vario titolo di lesioni personali gravissime e rapina. Gli arresti, eseguiti in zona Corvetto, giungono a coronamento di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e da quella presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e condotta dai Carabinieri della Stazione Milano - Porta Romana e Vittoria, con il contributo dei colleghi del Nucleo Informativo di Milano, che hanno identificato i responsabili della violenta aggressione avvenuta nella notte del 22 gennaio scorso in via Montemartini, ai danni di due ragazzi di 20 e 25 anni. I Carabinieri hanno ricostruito come il gruppo di giovanissimi, spinti anche da motivazioni omofobe, avevano dapprima ingiuriato e poi colpito i due amici vicino al locale Karma, causando loro lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 40 e 30 giorni, rapinando altresi' il piu' giovane dello smartphone e del portafogli.