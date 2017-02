Aggredisce autista Atm per rapinarlo: arrestato



Un uomo del Bangladesh di 26 anni e' stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito e tentato di rapinare un autista Atm di 45 anni all'interno di un mezzo posteggiato in via Rizzoli, a Milano. E' accaduto all'1.20 della notte scorsa, quando sull'autobus e' salito lo straniero visibilmente ubriaco.



Dopo aver infastidito alcuni passeggeri in attesa della partenza, si e' scagliato contro il conducente che ha colpito nel tentativo di portargli via il borsello. Un'auto dei carabinieri ha notato il trambusto ed e' intervenuta per bloccare l'aggressore, arrestato per tentata rapina, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. .