"Aggredita da due nordafricani sul treno": la 15enne si è inventata tutto

Potrebbe essersi inventata tutto la ragazzina di 15 anni che il 9 febbraio denunciò di essere stata picchiata e molestata sessualmente da due nordafricani su un convoglio del treno Milano-Mortara. Lo rivela oggi "Il Giornale", raccontando alcuni sviluppi dell'inchiesta. Uno dei due accusati, conoscente della vittima, si è presentato di propria spontanea volontà in un commissariato di Milano, dove avrebbe fornito un alibi di ferro. E non ha dato finora alcun esito l'analisi delle telecamere situate lungo il percorso intrapreso dalla giovane durante quel giorno. Gli inquirenti non hanno insomma nessun elemento in mano a conferma della versione della ragazzina, attorno alla cui versione cresce dunque lo scetticismo. Da chiarire tuttavia l'origine di lividi e costola rotta.