Aggressione a Milano, convalidato arresto Hosni: "No a perizia psichiatrica"

Aggressione a Milano, convalidato l'arresto per Hosni





Il gip di Milano Manuela Scudieri ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio per Ismail Tommaso Hosni, il 20enne italo - tunisino che giovedi' sera alla Stazione Centrale di Milano ha accoltellato due militari e un agente della Polfer che lo avevano fermato per un controllo. Il gip ha accolto la richiesta del pm Maura Ripamonti.

Secondo il gip di Milano Manuela Scudieri, non ci sono dubbi sulla capacita' di intendere e di volere di Ismail Tommaso Hosmi. Per questo, il gip ha respinto l'istanza del legale di Hosni, l'avvocato Giusy Regina, che aveva chiesto durante l'interrogatorio di garanzia di disporre una perizia psichiatrica. Nel provvedimento col quale ha ribadito la necessita' che Hosni resti in carcere, il gip evidenzia, oltre al pericolo di reiterazione del reato, anche il "concreto" pericolo di fuga perche' il ragazzo ha vissuto molti anni all'estero. Hosni al giudice ha detto di non ricordarsi di quanto accaduto anche a causa delle sostanze stupefacenti di vario tipo che assume. A confermare la sua pericolosita', annota il gip, la circostanza che Hosni avesse a disposizione "preventivamente" due coltelli. La sua reazione al controllo di polizia e' parsa "eccessiva" al giudice. Intanto, i pm dell'antiterrorismo Alberto Nobili e Alessandro Gobbis stanno cercando di capire se Hosni si collegasse a Facebook frequentando degli internet point.

Aveva assunto cocaina ed i coltelli li aveva rubati perche' si sentiva minacciato, dell'aggressione non ricorda nulla. E' in sintesi la deposizione nell'interrogatorio in carcere davanti al gip rilasciata da Ismail Tommaso Hosni, il ventenne arrestato giovedi' scorso dopo aver ferito due militari e un agente nella stazione centrale di Milano. A riferilo e' il suo legale Giuseppina Regina, che dai microfoni di Sky Tg24 ha confermato di aver fatto "istanza per una perizia psichiatrica" sul giovane.



Hosni, ha riferito la legale, "e' controllato 24 ore su 24 nel centro di osservazione psichiatrica di San Vittore e lo psichiatra ha chiesto che venga visitato da personale del Sert". L'avvocato ha anche descritto il giovane come "assente e con lo sguardo basso" durante l'interrogatorio e ha spiegato che "ha chiesto di poter parlare al telefono con la nonna che sta in Tunisia". L'interrogatorio si e' svolto nel carcere milanese di san Vittore davanti al gip Manuela Scudieri. Il pm Maura Ripamonti ha chiesto al gip di convalidare l'arresto e di disporre la custodia cautelare.

Hosni "non ha mostrato nessun segno di rivisitazione critica". E' anche per questo, scrive il gip Alessandra Scudieri, che deve restare in carcere. Nel provvedimento, il magistrato sottolinea anche la sussistenza del "pericolo di reiterazione del reato" e che la misura restrittiva e' "adeguata e proporzionale alla gravita' dei fatti" che, peraltro, "assume di non ricordare". Proseguono intanto gli accertamenti della Digos e dei pm Alberto Nobili e Alessandro Gobbis nel filone d'indagine che vede il giovane indagato per terrorismo internazionale per capire a che punto fosse la sua radicalizzazione, che contatti avesse con l'amico libico che l'avrebbe indottrinato e se Hosni avesse in mente di compiere un atto violento anche prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. Hosni verra' interrogato di nuovo il 26 pomeriggio, questa volta dai pm, nel carcere di San Vittore.