Aggressione a Nicolò Bettarini: condanne fino a 9 anni, fu tentato omicidio

Aggressione a Niccolò Bettarini: condanne fino a 9 anni, fu tentato omicidio

Il gup di Milano, Guido Salvini, ha condannato tutti e quattro gli imputati per l'aggressione ai danni di Niccolo' Bettarini del primo luglio scorso davanti alla discoteca Old Fashion. La condanna piu' alta a 9 anni di carcere e' stata inflitta con rito abbreviato a Davide Caddeo, accusato di tentato omicidio per aver sferrato tutte e 8 le coltellate che hanno ferito il giovane.

Per l'aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini oltre a Caddeo sono stati condannati Alessandro Ferzoco (cinque anni e sei mesi) e i due cittadini albanesi, Andi Arapi (cinque anni) e Albano Jackej (sei anni e sei mesi). Gli imputati sono stati anche condannati a risarcire una provvisionale complessiva di 200mila euro a Niccolo' Bettarini, che si era costituito parte civile, anche se il giovane ha fatto sapere che rinuncia al risarcimento. Caddeo e' stato condannato per tentato omicidio e cosi' gli altri tre imputati ai quali pero', a differenza sua, e' stata riconosciuta la diminuente prevista dall'articolo 116 del codice penale, cioe' per avere concorso a un reato diverso da quello voluto. In sostanza, secondo il gup Salvini il reato da loro 'voluto' erano le lesioni e non il tentato omicidio.