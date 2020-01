Aggressione di Capodanno ai pompieri: blitz all'alba in via Gola



Dopo due settimane di indagini è stato individuato il gruppo che la notte di San Silvestro ha dato fuoco ai rifiuti, cercando di impedire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme. Secondo quanto riporto la Repubblica sono sette le perquisizioni scattate all'alba nei condomini Aler di via Gola e via Pichi, e anche in zona Ripamonti e a Quarto Oggiaro, in appartamenti occupati abusivamente.



Le fore dell'ordine avrebbero trovato anche i filmati in cui si vedono i momenti in cui venne preparato e acceso il falò di Capodanno. Sequestrata anche una pistola giocattolo e alcuni cellulari rubati.