Aggressione in Centrale, Maroni: "Blitz da ripetere in tutte le stazioni"

Aggressione di militari alla Stazione Centrale di Milano, il governatore lombardo Roberto Maroni commenta: "Ho espresso, e la rinnovo, la miasolidarieta' e vicinanza agli agenti che sono stati feriti e che ritengo opportuno, lo ripeto, annullare la marcia pro-immigrazione prevista per domani a Milano, in segno di rispetto per le Forze dell'ordine e per che garantisce la nostra sicurezza ed esposto, purtroppo, come si vede, a rischi per la propria vita e per la propria incolumita'".

"Sono purtroppo stato facile profeta circa la stazione Centrale - ha aggiunto Maroni -: l'operazione che la questura di Milano ha fatto li' va rifatta e va rifatta in tutte le stazioni della Lombardia che hanno gli stessi problemi. Il messaggio non puo' essere 'si fa una volta ogni tanto', deve essere fatto costantemente finche' la stazione non torna a essere un luogo sicuro".

Numerose le reazioni dal centrodestra. Lega Nord sulle barricate, con commenti diffusi sul web quando ancora sembrava che l'aggressore fosse un marocchino clandestino e non, come poi è emerso, un ragazzo nato in Italia da madre italiana e padre tunisino.

SALVINI: "E QUEI MENTECATTI DEL PD ORGANIZZANO LA MARCIA..." - "Immigrato nordafricano, gia' arrestato per droga, accoltella un militare e un poliziotto durante un controllo in stazione Centrale a Milano. E quei mentecatti del Pd cosa fanno? Organizzano per sabato la 'Marcia per i migranti'. Ignoranti e complici, razzisti con gli italiani". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini su twitter, concludendo con gli hashtag "Voto subito" e "Stop invasione".

GELMINI: "LA REALTA' SI IMPONE SULLA PROPAGANDA" - “Chi marcia per i migranti e si lamenta per i blitz in piazza Duca d'Aosta, stasera ha avuto la dimostrazione che Milano necessita di sicurezza e legalità. La realtà si impone sulla propaganda. Siamo grati alle forze dell'ordine per i rischi che costantemente corrono e per l'impegno nell'interesse dei cittadini”. Così Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia, in merito all’aggressione avvenuta questa sera in Stazione Centrale.

GRIMOLDI: "SALA MOSTRI RISPETTO PER I FERITI" - Solidarietà e affetto all'agente e al militare feriti stasera a coltellate in Centrale da un immigrato. Dopo quanto successo è doveroso da parte del sindaco Giuseppe Sala annullare l'assurda marcia pro immigrati prevista per sabato. Sala mostri rispetto per questi due uomini feriti nell'adempimento del dovere è un minimo di buon senso: annulli la manifestazione.

BORDONALI: "SE QUESTO E' IL FUTURO DI MILANO..." - "Se, come sostengono alcuni esponenti del governo e dell'amministrazione comunale, in termini di immigrazione e accoglienza Milano anticipa il futuro non abbiamo di che stare tranquilli. Chiedero' personalmente al prefetto e al questore di effettuare altri controlli in Stazione Centrale. Il blitz di alcuni giorni fa e' stato importante, ma serve un presidio costante". Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia in merito all'aggressione avvenuta questa sera in stazione centrale a Milano. "L'immigrazione - ha concluso Bordonali - e' fuori controllo e sta producendo disastri per la sicurezza dei cittadini e degli agenti delle Forze dell'ordine. Solidarieta' e vicinanza al militare e al poliziotto colpiti questa sera. Ora e' tempo di rimandare al proprio Paese tutti coloro che non hanno diritto a restare qui".