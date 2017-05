Aggressione a Milano, legale Hosni: aveva assunto coca. I coltelli? Rubati



Aveva assunto cocaina ed i coltelli li aveva rubati perche' si sentiva minacciato, dell'aggressione non ricorda nulla. E' in sintesi la deposizione nell'interrogatorio in carcere davanti al gip rilasciata da Ismail Tommaso Hosni, il ventenne arrestato giovedi' scorso dopo aver ferito due militari e un agente nella stazione centrale di Milano. A riferilo e' il suo legale Giuseppina Regina, che dai microfoni di Sky Tg24 ha confermato di aver fatto "istanza per una perizia psichiatrica" sul giovane.



Hosni, ha riferito la legale, "e' controllato 24 ore su 24 nel centro di osservazione psichiatrica di San Vittore e lo psichiatra ha chiesto che venga visitato da personale del Sert". L'avvocato ha anche descritto il giovane come "assente e con lo sguardo basso" durante l'interrogatorio e ha spiegato che "ha chiesto di poter parlare al telefono con la nonna che sta in Tunisia". L'interrogatorio si e' svolto nel carcere milanese di san Vittore davanti al gip Manuela Scudieri. Il pm Maura Ripamonti ha chiesto al gip di convalidare l'arresto e di disporre la custodia cautelare.