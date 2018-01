Alexander Boettcher

Aggressioni con l'acido, Boettcher e Levato non rivedranno il figlio



Martina Levato non puo' garantire a suo figlio "uno sviluppo psicofisico sereno ed equilibrato negli anni piu' delicati per la sua crescita", e, dato il "superiore interesse del minore", va osservato che "ove questi rimanesse legato alla famiglia di origine, inevitabilmente sarebbe costretto a confrontarsi con la drammatica storia familiare dei suoi genitori". Lo scrive la prima sezione civile della Cassazione, nella sentenza depositata oggi, con la quale ha reso nota la decisione di dare il suo via libera all'adottabilita' per il bambino nato dalla relazione tra Alexander Boettcher e Martina Levato, la 'coppia dell'acido': al momento della nascita del piccolo, nell'agosto 2015, i genitori erano gia' in carcere per gli episodi di aggressione con l'acido.



"I giudici del merito - si legge nella sentenza della Suprema Corte - hanno valutato sia i gravissimi comportamenti delittuosi posti in essere dalla Levato, con in grembo il piccolo, essendo lei consapevole della gravidanza, sia le anomalie del carattere e della personalita' della madre (oltre che del padre), sebbene non integranti patologie psichiatriche definite e, in linea con le indicazioni della giurisprudenza, hanno valutato i negativi 'effetti' sulla sua capacita' genitoriale".