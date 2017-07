Aggressioni con l'acido, pg: confermare 23 anni a Boettcher

Alexander Boettcher

Agressioni con l'acido, pg: confermare 23 anni a Boettcher



Il pg di Milano Maria Grazia Omboni ha chiesto di confermare in appello la pena inflitta in primo grado ad Alexander Boettcher per due aggressioni con l'acido. Nel marzo 2016, l'ex broker finanziario era stato ritenuto responsabile, in concorso con l'ex compagna Martina Levato, condannata in appello in un processo collegato a 20 anni di carcere, e con il complice Andrea Magnani, di avere sfigurato con lancio di acido Stefano Savi e di avere poi tentato di sfregiare allo stesso modo il fotografo Giuliano Carparelli.



Savi era stato colpito per uno scambio di persona, mentre Carparelli era sfuggito all'agguato. Entrambi gli assalti avvennero a Milano nel novembre 2014. Boettcher e Levato vennero arrestati in flagranza di reato il 29 dicembre dello stesso anno, per avere gettato acido al giovane Pietro Barbini. Per questo episodio, Boettcher e' gia' stato condannato in secondo grado a 14 anni di reclusione. I reati ora contestati a Boettcher sono lesioni gravissime e associazione per delinquere.