Agricoltura lombarda, luci e ombre sul settore

IMPRESE.LAVORO.COM - Milano - L’indagine congiunturale sull’agricoltura lombarda è promossa da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in collaborazione con le Associazioni regionali dell’Agricoltura. La metodologia di analisi è basata su interviste quali-quantitative ad un panel di aziende lombarde particolarmente rappresentative e a testimoni privilegiati del mondo agricolo organizzato e della filiera agroalimentare, in grado di fornire informazioni e indicazioni non solo sulle dinamiche congiunturali, ma anche sui trend di medio periodo. Dopo i risultati negativi della prima metà del 2018, il secondo semestre mostra alcuni segnali di ripresa per l’agricoltura lombarda, sebbene non sufficienti a riscattare un’annata che registra un peggioramento evidente rispetto al 2017. L’indicatore che mostra i maggiori progressi è quello del fatturato, che torna a mostrare un segno positivo, grazie soprattutto al trend crescente dei prezzi di alcuni prodotti importanti sia nella zootecnia che nelle coltivazioni. La motivazione di tale andamento risiede nell’evoluzione positiva della domanda internazionale, anche per via della minore offerta presente sui mercati per effetto delle condizioni climatiche avverse. Un campanello di allarme giunge però dall’export agroalimentare regionale, che, nonostante risulti ancora in crescita, ha mostrato un deciso rallentamento rispetto ai ritmi del 2017, rischiando quindi di non fornire più quel contributo fondamentale per contrastare la perdurante stagnazione dei consumi interni. Nonostante i prezzi di alcuni input produttivi siano lievemente scesi nel semestre, i costi complessivi sostenuti dagli agricoltori vengono giudicati ancora in aumento, tanto che non si riscontrano miglioramenti nella redditività aziendale, che prosegue il trend di lenta discesa mostrato nella prima parte dell’anno. Alcuni indicatori: il crollo delle quotazioni delle carni suine, dopo i livelli record raggiunti nel 2017, ha compromesso la redditività del comparto. Migliora invece la situazione del comparto lattiero-caseario, che beneficia dell’evoluzione positiva delle quotazioni del Grana Padano dopo un lungo periodo di stagnazione. Le carni bovine mostrano un andamento altalenante delle quotazioni. Qualche segnale positivo giunge dal settore dei cereali. Positive le valutazioni nel comparto vitivinicolo. Analizzando con maggior dettaglio le risposte dei testimoni privilegiati dell’indagine congiunturale sull’agricoltura lombarda, si registra un significativo recupero dell’indice sintetico relativo al fatturato cumulato, che passa dal -0,02 del secondo trimestre al +0,07 del terzo, per poi crescere ulteriormente nel quarto trimestre (+0,09). Latte e vitivinicolo presentano indici positivi in entrambi i trimestri, mentre le carni bovine mostrano una crescita solo negli ultimi tre mesi dell’anno; negativi risultano invece gli indici per gli altri settori. Per quanto riguarda le spese per l’acquisto dei mezzi di produzione, le risposte fornite dai testimoni privilegiati mostrano una netta prevalenza di indicazioni di aumento dei costi (45% nel terzo trimestre 2018 e 46% nel terzo) rispetto a quelle di diminuzione (rispettivamente 8% e 6%). L’indice migliora leggermente, passando dal +0,48 del secondo trimestre al +0,38 del terzo e al +0,40 del quarto, ma viene comunque confermata la tendenza alla crescita già osservata a partire dalla seconda metà del 2017. Torna in territorio lievemente negativo l’indice sintetico relativo alla redditività aziendale nel terzo e quarto trimestre (rispettivamente -0,01 e -0,02), in progressivo peggioramento rispetto al massimo raggiunto a fine 2017, ma comunque su valori superiori a quelli che avevano caratterizzato gli anni precedenti. Focalizzandoci sul quarto trimestre, valori positivi dell’indice si registrano nel vino (+0,20), nel latte (+0,14) e nelle carni bovine (+0,13), mentre risultano negativi il florovivaismo (-0,38), le carni suine (-0,25), gli ortaggi (-0,17) e i cereali (-0,07).