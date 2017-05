AGROALIMENTARE, AL VIA MILANO FOOD CITY

E' di 4,1 miliardi l'impatto post Expo, per l'effetto di crescita dell'attrattività turistica in Italia, oltre la metà a Milano. E' quanto emerge da una ricerca realizzata per la Camera di commercio da un team di analisti economici, coordinati da Alberto Dell'Acqua professore SDA Bocconi, per il periodo 2016 - 2020 e resi noti in occasione di Milano Food City, una settimana di eventi sull'alimentare sull'onda di Expo da oggi 4 all'11 maggio con circa 300 eventi che animano la città con incontri culturali, scientifici, degustazioni e molto altro. "Milano Food City - ha dichiarato Alberto Meomartini, vice presidente della Camera di commercio di Milano - è una iniziativa naturale nella città di Expo, alla cui realizzazione contribuiamo, accanto al Comune di Milano, anche come Camera di commercio. Stiamo infatti raccogliendo il contributo di imprese ed associazioni a questo evento, attraverso le iniziative di ciascuno nella settimana dedicata a cibo ed educazione alimentare. Anche in questo caso, utilizziamo un metodo di lavoro ormai affermato, che abbiamo creato con Expoincittà, il progetto di Comune e Camera di commercio che ha consolidato l'uso di un "contenitore unico" per le manifestazioni costanti e diffuse realizzate dal mondo imprenditoriale e culturale milanese. L'alleanza tra istituzioni è ancora più necessaria per un risultato positivo e una ricaduta sull'economia e sulle imprese, in un contesto favorevole per l'indotto post Expo che conferma la sua forte azione a beneficio del territorio".

Secondo un'elaborazione della Camera di commercio di Milano, il fatturato vale 44 miliardi su 68 in regione e 271 in Italia (rispettivamente in più in 12 mesi 400 milioni, mezzo miliardo e un miliardo). A Milano sono 12 mila le imprese con 134 mila addetti, in regione 71 mila con 270 mila addetti e in Italia un milione con 2 milioni di lavoratori. Sono 71 mila le imprese nel settore agroalimentare in Lombardia su quasi un milione in Italia con 270 mila addetti su quasi 2 milioni in Italia. In Lombardia, di queste, 46 mila sono nell'agricoltura, 6 mila sono negozi alimentari come supermercati, 6 mila nell'industria alimentare e delle bevande. In Lombardia Brescia ha 14 mila imprese e 29 mila addetti, Milano 12 mila imprese con 134 mila addetti, Mantova 9 mila imprese e 17 mila addetti, Pavia 8 mila imprese e 12 mila addetti, Bergamo 8 mila imprese e 20 mila addetti, Cremona 5 mila imprese e 12 mila addetti. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro imprese 2016. Le imprese in Italia si concentrano a Bari (35.194), Napoli (29.995), Foggia (29.249), Roma (27.763), Salerno (24.633) e Cuneo (23.254). Ai primi posti per addetti: Milano (134 mila), Bari (66 mila), Roma (65 mila), Verona (60 mila), Cuneo e Napoli (quasi 55 mila).