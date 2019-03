Aice: nasce a Milano il Digital Export Center

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – La competizione delle imprese a livello internazionale è decisiva, in particolare quando scendono in campo i colossi asiatici. E’ anche per questo che Aice ha deciso di mettere in campo uno strumento operativo digitale. Verrà presentato il 9 aprile in Confcommercio Milano (corso Venezia 47, dalle ore 9) il programma del Digital Export Center, polo di servizi e di formazione realizzato da Aice (Associazione italiana commercio estero) con Img Internet per far crescere la competenza digitale delle imprese che operano nei mercati internazionali. Il Digital Export Center è l’evoluzione del progetto di Academy voluto da Aice e Img Internet che, negli ultimi due anni, ha coinvolto 200 aziende: “Abbiamo deciso di offrire, oltre ai percorsi formativi che, in questi anni, sono stati seguiti con crescente interesse – spiega David Doninotti, segretario generale di Aice – nuovi stimoli e occasioni di crescita per chi opera con l’estero: servizi di consulenza con esperti, abituati a supportare le aziende impegnate in percorsi di digitalizzazione”. Il programma Digital Export Center prevede: un Executive Master in Digital Export con 7 giornate in aula a partire da maggio, coniugando il web marketing internazionale alle esigenze di internazionalizzazione delle imprese; quattro seminari di mezza giornata dove verranno analizzati i canali e le tecniche di digital marketing e i principali social media; webinar di approfondimento su due tematiche fondamentali: il Marketing Digitale e il Content Marketing; corsi personalizzati e consulenza continua per sviluppare le progettualità delle aziende in ambito Digital Marketing, e-commerce e comunicazione online. Alla presentazione del 9 aprile interverranno Riccardo Mangiaracina dell’Osservatorio del Politecnico di Milano; Mario Bagliani di Consorzio Netcomm e Andrea Boscaro di The Vortex.