Aimo e Nadia, restyling degli interni e un nuovo spazio per master class

Il Luogo di Aimo e Nadia si rinnova ed evolve con un restyling degli interni e un nuovo spazio dedicato a workshop e master class.

Come riporta Pambianconews.com, il nuovo progetto architettonico è stato realizzato da Fontana Architetti e include la creazione di un nuovo volume nato da una riqualificazione dell’area a cielo aperto situata dietro al ristorante, a segnare un nuovo punto d’integrazione tra interno ed esterno della struttura. Il design degli interni, ad opera dello Studio Vudafieri-Saverino Partners, predilige ambienti accoglienti in cui legno, principalmente noce canaletto, e tessuto avvolgono e decorano lo spazio, mentre i colori rispecchiano il quartiere milanese residenziale in cui il ristorante è nato. Ancora una volta a testimoniare un continuum tra passato e futuro, interno ed esterno. A completare il progetto gli arredi custome made di Arclinea per la cucina, gli sgabelli dell’isola firmati B&B Italia e le lampade, di serie ma tradotte ad hoc per lo spazio, di Antonangeli.

In cucina il legame tra storicità e innovazione è garantito con Alessandro Negrini e Fabio Pisani – chef patron de Il Luogo di Aimo e Nadia ed eredi dello stile di Aimo e Nadia – che oggi con Stefania Moroni gestiscono l’attività. Insieme hanno costruito un’impresa di ristorazione che oggi include, oltre al ristorante due stelle Michelin, il bistRo e il nuovo spazio Voce, insieme ad un servizio di catering di alto profilo.

A completare il restyling de Il Luogo, un nuovo spazio annesso al ristorante, il Theatrum dei sapori, sede di incontri e master class.