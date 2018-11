Aimo e Nadia, terzo ristorante con Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo pronta al nuovo passo sulla scena del food milanese. Dopo la pasticceria di Iginio Massari, il gruppo bancario lancia infatti a Milano il nuovo ristorante di Aimo e Nadia. Si chiamerà Voce Aimo e Nadia e la sua formula unirà caffetteria, ristorante e libreria.

Come riporta Pambianco Wine & Food, Intesa Sanpaolo ospita in piazza della Scala, nel complesso dove hanno sede le Gallerie d’Italia, il terzo locale della famiglia Moroni dopo il “main restaurant” da due stelle Michelin di via Montecuccoli (Il Luogo di Aimo e Nadia) e dopo la formula Bistro di via Bandello.