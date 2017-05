"Aiuto al suicidio" di Dj Fabo, i pm chiedono l'archiviazione per Cappato

L'accusa di "aiuto al suicidio" nei confronti del Radicale Marco Cappato è da archiviare. Così i pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini in merito alla morte di Dj Fabo, che ha scelto il suicidio assistito in una clinica svizzera dove è stato accompagnato proprio da Cappato. I due magistrati sono titolari del fascicolo sul radicale, che si autodenunciò dopo la morte di Fabiano Antoniani. Per i pm non c'è reato in quanto Cappato avrebbe semplicemente aiutato Dj Fabo ad esercitare un proprio diritto, trasportandolo sino alla clinica. La richiesta di archiviazione sarà presentata al gip nei prossimi giorni: le loro considerazioni estendono il concetto di diritto alla vita ricomprendendo anche il diritto alla dignità della vita, passaggio decisivo per inquadrare la scelta di Dj Fabo di recarsi in una clinica svizzera e non semplicemente di staccare i supporti respiratori, che avrebbero comportato per lui giorni di agonia e sofferenza.