Al via al Blue Note di Milano la terza edizione della Dynamo Rock Challenge

Conto alla rovescia per la terza edizione di Dynamo Rock Challenge, contest solidale di musica rock organizzato dalla Onlus, che si svolge al Blue Note di Milano con la finalità di raccogliere fondi per sostenere le attività e i progetti di Terapia Ricreativa Dynamo®, offerti gratuitamente a bambini affetti da patologie gravi o croniche.

A partire dall’ultima settimana di ottobre, per tre lunedì – 21 e 28 ottobre, e 4 novembre – dodici rock band, quattro per sera, si esibiranno in una sfida di musica rock e raccolta fondi, per arrivare al gran finale del 18 novembre, con quattro band finaliste. Ogni band sarà impegnata sul palco in una sfida musicale e contemporaneamente nella sfida solidale di raccolta fondi. Proprio la combinazione di entrambe le performance darà accesso alla serata finale. La performance musicale viene valutata sera per sera da una giuria di esperti e dal pubblico in sala tramite televoto, mentre la sfida solidale viene attuata da ogni band grazie al coinvolgimento di amici, colleghi, parenti e del pubblico, e la raccolta fondi è visibile in ogni momento sulla piattaforma di donazione di Dynamo Camp https://my.dynamocamp.org/campagne/dynamo-rock-challenge-2019/

La totalità delle donazioni sostiene Dynamo Camp e in particolare i programmi di Terapia Ricreativa dei progetti Radio Dynamo e Dynamo Studios, che offrono a bambini e ragazzi, sia a Dynamo Camp, sia coi Dynamo Programs in ospedali e associazioni in città di tutta Italia, la possibilità di sperimentare l’attività di deejay con la creazione di piccoli programmi radiofonici e di cimentarsi nell’interpretazione di brani di musical famosi, con lo scopo di divertirsi e riacquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Dynamo Rock Challenge è un contest unico, che unisce musica rock, divertimento e sostegno a una causa solidale:

Musica – un’occasione per ritrovarsi nel tempio della musica milanese, con atmosfera internazionale, e godere delle performance di band rock appassionate dalla musica rock e da Dynamo Camp

Divertimento – Quattro serate in cui divertirsi a ritmo di musica rock e fare squadra per sostenere nella sfida la propria rock band favorita e la causa solidale.

Sostegno a una causa solidale– La Rock Challenge è una sfida musicale, ma è soprattutto una sfida solidale, in favore di Dynamo Camp.

Nelle prime due edizioni Dynamo Rock Challenge ha totalizzato una raccolta fondi di oltre € 260.000, ha avuto sul palco band aziendali e rock band di amici sostenitori di Dynamo e in giuria personalità come Mara Maionchi, Dori Ghezzi, Alberto Salerno, Ricky Gianco, Gianni Mura, Antonio Ricci, Federico Russo, Saturnino.

Grazie alla partnership con Radio Capital, da sempre amica e sostenitrice di Dynamo Camp, in questa edizione 2019 sarà sempre presente in giuria una voce di Radio Capital affiancata da personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra i giurati di questa edizione, insieme a Betty Senatore, Luca De Gennaro e Massimo Oldani, che si alterneranno come voci di Radio Capital, torneranno Dori Ghezzi, Ricky Gianco, Saturnino, Antonio Ricci, Rocco Tanica, Takedo, gli amici di Radio DEEJAY Marisa Passera, Federico Russo, Chicco Giuliani, e ci saranno nuovi ingressi come Geppi Cucciari, che presenterà la serata finale, Gino e Michele e Max Zoara.

Di seguito il calendario e le 12 band in gara, tra band aziendali, band di giovanissimi e rock band di amici sostenitori di Dynamo:

21 ottobre

Free Republic of Rockville

The Bloom

Bank-in’ Band

The Blue Walls



28 ottobre

Peter’s Room Band

The Finders

S2PZ Pharmajam

The Bluemood

4 novembre

PV/40

Luna Tantum

Blue Shleter Band

Maltrà



18 novembre

Quattro band finaliste grazie alla combinazione di: voto della giuria, voto del pubblico, raccolta fondi.

Dynamo Rock Challenge c/o Blue Note, via Pietro Borsieri 37, Milano

lunedì 21, 28 ottobre, 4, 18 novembre 2019 - h.21.00

Si possono sostenere le band sulla piattaforma di donazione https://my.dynamocamp.org/campagne/dynamo-rock-challenge-2019/

Per partecipare tra il pubblico si suggerisce una donazione minima di 25 € alla band preferita e occorre prenotarsi alla mail eventi@dynamocamp.org

Il progetto è realizzato grazie a Abercrombie&Fitch. Si ringraziano Blue Note, myvote.it, Acqua Dynamo. Grazie a Radio Capital, media partner di questa edizione 2019.