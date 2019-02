Al via il biglietto unico integrato. Sindaci della Lega contrari

"Quello del biglietto unico integrato è un progetto irrinunciabile per realizzare una vera mobilità metropolitana. Lo hanno ribadito i 64 sindaci che oggi, a larga maggioranza, a Palazzo Isimbardi hanno approvato l'Odg che impegna il sindaco metropolitano, Giuseppe Sala, ad assumere ogni iniziativa utile per provvedere ad attuare il Sistema Tariffario Integrato. Gli unici a non volerlo capire sono i sindaci della Lega, nove, che oggi si sono astenuti e continuano a boicottare una riforma vantaggiosa per migliaia di pendolari della provincia. L'intenzione è chiara: reggere un giochetto politico ingaggiato da Regione Lombardia e andare contro l'amministrazione Sala. Anche Forza Italia, con i sindaci del centrodestra schierati a favore dell'Odg, li ha lasciati soli in questo assurdo e ideologico braccio di ferro contro l'amministrazione comunale di Milano. Per la prima volta le agevolazioni riservate solo ai milanesi verrebbero estese anche ai pendolari metropolitani, che oggi subiscono un servizio iniquo e costoso. Ma alla Lega non interessa fare gli interessi dei pendolari, ma fare propaganda su di loro sì". Così la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, commenta il voto in Conferenza metropolitana (64 a favore, 9 astenuti) che ha approvato un ordine del giorno che impegna il Consiglio metropolitano, nella prima seduta utile, ad autorizzare il rappresentante della Città metropolitana ad esprimere, in seno all'assemblea della Agenzia per il TPL, voto favorevole all'approvazione della proposta di Sistema Tariffario Integrato di Bacino di Mobilità (STIMB) di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Nei giorni scorsi c'era stato un teso scambio di vedute sul tema tra il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana (Lega) e il sindaco del comune di Milano Beppe Sala, per anticipare l’integrazione tariffaria e portare il biglietto nell’area milanese a 2 euro.