Al via la 28° edizione di Milano Unica

IMPRESE.LAVORO.COM - Milano - Prende il via oggi in Fiera la 28^ edizione di Milano Unica, con la presentazione delle collezioni Primavera/Estate 2020. L’evento organizzato da Milano Unica per celebrare la 10^ partecipazione dell’Osservatorio Giappone alla manifestazione, si svolgerà alle ore 19 presso il Centro Servizi, Rho Fieramilano. L’Area Tendenze è dedicata per questa edizione al tema “Music Menu”. "Sustainable Innovation” è il centro del Progetto Sostenibilità, che evolve verso l’innovazione del processo industriale. Il salone conferma i numeri di febbraio 2018: 421 espositori, di cui 80 provenienti dall’estero (circa il 20%), a cui si aggiungono le aziende degli Osservatori Giappone (31) e Corea (15), per un totale complessivo di 467 imprese partecipanti.