Al via la "milanoSweek. Smart - share - start city" alla Fabbrica del Vapore

Dal 4 all'8 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano si svolgerà l'evento "milanoSweek. Smart - share - start city". La rassegna è caratterizzata da dibattiti, incontri, mostre e aperitivi tutti incentrati sui temi sensibili che in questo momento fanno di Milano la città smart per eccellenza. Tra gli ospiti gli assessori del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, Marco Granelli e Roberta Guaineri; l'Ad di Areexpo, Igor De Biasio; il presidente di M4 Fabio Terragni; il presidente di Milanosport Chiara Bisconti; il presidente di AfolMetropolitana Maurizio Del Conte e il segretario generale della Fondazione Bassetti Francesco Samorè. E, ancora, il presidente della Fondazione Catella, Alida Forte Catella; Gabriella Gemo di Fondazione Comunità Milano e Ad di aziende pubbliche e private. Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico. La milanoSweek rappresenta un'occasione per confrontarsi sulla città che cambia, cresce e innova.