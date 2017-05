Al via la terza edizione di Reinventing Fundraising

Mercoledì 7 giugno a Milano presso la Sala Dino Buzzati, in via Eugenio Balzan 3, dalle ore 10.30, si terrà la terza edizione di “Reinventing”, l’appuntamento dedicato all’innovazione e allo sviluppo della raccolta fondi, della comunicazione sociale e della CSR, promosso da Atlantis Company.

Un fitto programma che vedrà protagonisti tra gli altri relatori di spicco di Medici Senza Frontiere Italia, Associazione Famiglie SMA, Save the Children Italia, Walt Disney Company Italia, i quali racconteranno il perché delle loro scelte strategiche, le principali criticità affrontate, le soluzioni adottate, i risultati ottenuti e le prospettive future del fundraising e della responsabilità sociale di impresa.

Non mancheranno giornalisti del mondo non profit come Gabriela Jacomella, free lance e collaboratrice di numero testate come Donna Moderna, Adriano Coni rappresentante del Segretariato Sociale Rai, Alberto Contri, Presidente di Pubblicità Progresso, Andrea Micheli, fondatore della famosa Agenzia fotografica non profit per il reportage sociale, PHOTO AID, che illustreranno le dinamiche della comunicazione sociale attraverso case history e story telling.

Afferma Francesco Quistelli, CEO di Atlantis Company: “Reinventing è nato per condividere liberamente le soluzioni migliori e le idee più innovative utili a sostenere lo sviluppo del mondo nonproft e della CSR. Il futuro della nostra società civile, infatti, passa anche attraverso la crescita di questi mondi capaci di generare solidarietà, fiducia e responsabilità da parte dei cittadini e delle imprese. Quest’anno Reinventing non sarà solo un evento dedicato al fundraising ma un momento di confronto anche sulle tematiche della comunicazione sociale e della CSR, con un focus particolare sull’innovazione e i trend in corso”.

Tante esperienze reali nate da approcci strategici consolidati ma anche innovativi, con un unico obiettivo: garantire sostenibilità alle cause sociali e dare energia al cambiamento.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Selvaggia Lucarelli, giornalista, influencer e testimonial di spicco che racconterà il suo impegno a favore della Fondazione Terre des Hommes.

Durante l’evento sarà proclamato il vincitore del “Premio Controcorrente”, riconoscimento che sarà dato ad una piccola Organizzazione Non Profit capace di generare un impatto positivo rispetto alla propria area di intervento.

Reinventing è un’occasione unica per ascoltare dal vivo la voce di chi ogni giorno si impegna a disegnare nuove strade , conoscere le loro esperienze e competenze strategiche: dal direct marketing al cause related marketing, attraversando campagne mass media di comunicazione sociale ed esempi innovativi di responsabilità sociale di impresa.

Moderano le sessioni Nicoletta Polla Mattiot, Direttore HOW TO SPEND – Il Sole 24 Ore, Luca Mattiucci, Responsabile sezione sociale Corriere.it e Francesco Quistelli, CEO di Atlantis Company.

Media partner dell’evento: Radio Lombardia, tvn media group, Altreconomia, Pubblicom Now, Corriere Comunicazioni, Uomini & Donne della Comunicazione, Fundraisers d’Italia, One tv, MILANO ALLNEWS, Affaritaliani Milano.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, fino a esaurimento posti. Per iscriversi e consultare il programma completo, visitare il sito dedicato.