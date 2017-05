Milano, Alemanno depone il tricolore sul cippo di Ramelli



Il segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità, Gianni Alemanno, ha deposto verso sera una bandiera tricolore sul cippo dedicato a Sergio Ramelli, l'esponente di estrema destra ucciso nel 1975, in via Bronzino a Milano. La commemorazione - è stata lasciata pure una corona con un nastro verde, bianco e rosso - è anche in polemica con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che secondo Mns ha presenziato alla cerimonia in ricordo di Ramelli senza però portare la fascia tricolore. "Noi riteniamo che nel momento in cui il sindaco viene a rendere omaggio a un nostro caduto deve portare la fascia tricolore con la massima ufficialità e rappresentare e impegnare tutta la città, non può essere una iniziativa privata - ha detto Alemanno -. Quando ero sindaco di Roma ho sempre onorato con la fascia tricolore tutti i caduti di destra e di sinistra, perché sono una memoria storica da cui non si può prescindere. Sono l'insegnamento per i giovani di non cadere più nella violenza politica".