Aler: 3.263 occupazioni "consolidate" nel 2016: fenomeno in crescita

Case Aler in Corvetto

Ben 3.263 occupazioni abusive di alloggi Aler nel 2016: numeri in crescita poichè nel 2015 i casi erano stati 3.010. Con la situazione più critica che riguarda le zone di San Siro e Lorenteggio. Le situazioni sono definite "consolidate" da documenti dell'azienda, ovvero casi in cui gli sgomberi sono da programmare nel tempo con la prefettura. Sono dunque 250 gli alloggi che nell'ultimo anno sono finiti in mano agli abusivi, nonostante gli investimenti in termini di energia messi in campo da Aler. Questo il bilancio, critico, riportato dal Corriere di oggi, che giunge proprio nei giorni in cui sarà perfezionato il cambio della guardia nella guida dell'ente, con Gian Valerio Lombardi che lascia il testimone ad Angelo Sala.

Per Sala solo una delle numerose e complesse sfide: è di questi giorni la notizia che Regione Lombardia ha chiesto ad Aler la restituzione di un prestito da 18 milioni di euro che era stato concesso ad Asset, controllata di Aler, per la realizzazione di un progetto di edilizia a canone sociale a Pieve Emanuele, intervento tuttavia naufragato.