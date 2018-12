Aler, affitto azzerato per gli anziani da gennaio

Azzeramento del canone d’affitto per gli inquilini anziani dei caseggiati Aler: quella che era stata una delle principali promesse elettorali del governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana in campagna elettorale si sta per concretizzare con la delibera approvata ieri in Giunta. Il provvedimento ha carattere sperimentale e validità triennale e prevede una esenzione dall'affitto già a partire da gennaio 2019, esclusivamente per gli inquilini delle case gestite dalle cinque Aler lombarde (Milano; Pavia e Lodi; Brescia, Cremona e Mantova; Bergamo, Lecco e Sondrio; Varese, Busto Arsizio, Como, Monza e Brianza). Esclusi quindi i residenti delle case di edilizia popolare gestite dai Comuni. Cosa serve per ottenere l'esenzione? E' necessario, spiega il quotidiano Il Giorno, essere titolare di contratto d’affitto e avere un’età pari o superiore ai 70 anni, risiedere in un appartamento Aler da almeno 10 anni ed essere in regola con il pagamento del canone d’affitto e dei relativi servizi da almeno 5 anni. Ma, dato importante, l'esenzione scatta solo in presenza di reddito annuo Isee inferiore ai 9mila euro. Esonerata dal pagamento di fatto quella fascia di inquilini anziani che ad oggi paga un affitto tra i 50 ed i 60 euro annui. Circa 9mila famiglie, questa la stima che giunge da Palazzo Regione, 5mila delle quali tra Milano e hinterland. Sarà la Regione a versare i 16 milioni complessivi ad Aler. Dovrebbe essere Aler a informare gli aventi diritto dell'esenzione.