Aler, Bolognini: "Via Bolla, contrastare e ridurre le occupazioni abusive"

Aler, sopralluogo alle case popolari di via Bolla a Milano da parte dell'assessore lombardo alle Politiche sociali e abitative Stefano Bolognini . Insieme a lui ieri anche il presidente dell'azienda di edilizia residenziale di Milano, Angelo Sala . Nel complesso abitativo ci sono problemi di abusivismo e degrado: su 244 famiglie, 90 occupano l'alloggio senza averne titolo e 66 pagano con regolarita' il canone. In attesa dell'avvio dei lavori di rigenerazione del complesso di edilizia popolare l'obiettivo della Regione e di Aler e' quello di ridurre le occupazioni abusive.

"Anche via Bolla rientrera' nelle attivita' permanenti attivate con le autorita' pubbliche per contrastare e ridurre il fenomeno delle occupazioni abusive - ha commentato Bolognini -. Si deve permettere a chi vive qui di ritrovare al piu' presto la serenita' del quotidiano". In merito ai furti di elettricita', effettuati da alcuni abusivi "Aler Milano sta studiando una soluzione che risolva definitivamente il problema. C'e' un forte impegno per risolvere questa e altre criticita'", ha concluso.