Aler, Bolognini: interventi importanti, alle polemiche rispondiamo con i fatti



"In tutta la Regione stiamo lavorando in moltissimi quartieri con serieta' e azioni concrete, mettendo mano anche a situazioni ferme da tempo". L'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilita' Stefano Bolognini, replica cosi' alle dichiarazioni di alcuni esponenti dell'opposizione del Consiglio regionale in merito all'attivita' dell'Aler.



"Alle supposizioni di una parte dei consiglieri di minoranza, in merito alla situazione del capoluogo lombardo, rispondo - ha proseguito l'assessore Bolognini - semplicemente citando dati corretti che ne illustrano il quadro: 1.880 appartamenti sfitti ad oggi recuperati, 5 Accordi di Programma in 3 quartieri come Stadera, Spaventa e San Siro, sui quali sono stati investiti 20 milioni di euro. E ancora, 12 interventi riferiti ai Contratti di quartiere in 4 zone significative di Milano come Gratosoglio, Molise-Calvairate, Mazzini e San Siro, che hanno richiesto risorse per 40 milioni di euro".



"Inoltre - ha aggiunto l'assessore - bisogna sottolineare i numerosi interventi terminati e in corso di realizzazione grazie al finanziamento regionale Prerp (Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica) di oltre 65 milioni di euro, tra i quali rientrano: piazza Prealpi 2, via Vincenzo da Seregno e via Mompiani e infine altri, ultimati in fase di collaudo, come viale Coni Zugna e via Gran San Bernardo 1 per lavori riferiti alla bonifica amianto, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria, edile e impiantistica, a cui va aggiunta l'installazione di videosorveglianza in altri quartieri significativi come Baggio, Lorenteggio e Fulvio Testi".



"In merito ai 311 milioni di euro a cui fa riferimento l'opposizione in Consiglio regionale - ha aggiunto Stefano Bolognini - va precisato che essi si riferiscono agli stanziamenti di bilancio per il triennio 2018 - 2020, di cui 75 milioni impegnati per l'anno 2018 e i rimanenti destinati agli esercizi successivi. Fanno riferimento a nuovi investimenti di edilizia residenziale pubblica in tutto il sistema regionale: Aler e Comuni". "E' evidente - ha concluso l'assessore - che aprire cantieri che valgono decine di milioni di euro richiede uno sforzo notevole e costante da parte di tutti, ma Aler Milano, con il sostegno di Regione Lombardia, si sta impegnano al massimo, dimostrando con fatti concreti che in diverse zone della citta' l'aria sta cambiando, con opere strutturali fondamentali".