Aler, ecco i nuovi presidenti. Rimane Sala, 4 new entries

di Fabio Massa



La Giunta Regionale lombarda, su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali Stefano Bolognini , che aveva già affrontato la questione con il Governatore Attilio Fontana , ha deliberato oggi i nuovi presidenti delle Aler lombarde. Unico a essere stato confermato - come anticipato da Affaritaliani.it Milano - è l’attuale presidente di Aler Milano, Angelo Sala , che quindi rimane a capo della più grande realtà di case popolari della Lombardia. Segno che la guida di questi anni è stata premiata e si vuole dare continuità alle sue decisioni.



Giro di poltrone per tutti gli altri. Alla presidenza di Aler “Pavia-Lodi” è stato nominato Jacopo Vignati, a quella di “Brescia-Cremona-Mantova” Bianco Bertoldo Albano, a quella di “Bergamo-Lecco-Sondrio” Fabio Danesi, mentre all’Aler di “Varese-Como-Monza-Brianza-Busto Arsizio” va Giorgio Bonassoli.



Le nomine però verranno ufficializzate solamente una volta espletate tutte le procedure burocratiche, in particolare per verificare se sussistano eventuali incompatibilità dei presidenti designati.

Ai nuovi presidente Aler giungono le congratulazioni anche della consigliera regionale del Pd Carmela Rozza : "Faccio i complimenti ai nuovi presidenti delle Aler lombarde che dovranno affrontare un lavoro impegnativo, fatto di problemi non risolti da lungo tempo. Anzi, mi auguro che la Regione non si riduca a qualche cambiamento di vertice e alla ridicola riduzione del compenso dei direttori generali, ma Lega e Centrodestra, che governano la Lombardia da 23 anni, affrontino finalmente i problemi di finanziamento per le opere di riqualificazione e di manutenzione degli appartamenti in cui vivono tante brave persone, che meritano alloggi e quartieri in condizioni dignitose.”



