Aler, il dg Sossi se ne va. Ma prima presenta un esposto. Inside

Aler Milano

di Fabio Massa



Non c'è pace per Aler Milano. In attesa del nuovo presidente, Mario Angelo Sala, che secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it potrebbe decidere di nominare come direttore generale il suo storico braccio destro già in Aler Monza Varese, ovvero l'ingegner Elio Borsani, si stanno diffondendo in ambito regionale voci molto qualificate su un esposto in extremis depositato dall'ormai uscente dg Lorella Sossi, per la quale si starebbe configurando un trasferimento estivo in quel di Bergamo (dopo una nomina a direttore amministrativo dal primo febbraio a Milano). Ovviamente, quest'ultima voce non è confermata, e i destini di tutti i principali attori della gestione degli ultimi tre anni, ovvero il presidente, l'ex prefetto Lombardi (che dovrebbe andare in ASAM), e la dg Sossi, non è ancora scritto. Di certo non rimarranno nei ruoli attuali in Aler Milano.



Lorella Sossi, stando alle informazioni che trapelano in ambito politico, avrebbe messo nero su bianco un duro atto d'accusa rispetto a questioni ancora irrisolte rispetto al passato dell'azienda lombarda edilizia residenziale. Questioni irrisolte anche se ampiamente sotto i riflettori e della stampa e della magistratura per lungo tempo. Desta curiosità quindi una decisione che non si capisce se abbia nuovi contenuti nel merito o se - per la scelta temporale (è stata presentata negli ultimi giorni del suo mandato) - si può invece configurare come una sorta di tutela del vertice uscente. Insomma, un prendere le distanze dalla storia di un'azienda che però la stessa Sossi ha amministrato negli ultimi anni. L'esposto della Sossi va a sommarsi a quello del Movimento 5 Stelle, che è stato preannunciato, e che promette di essere l'ennesimo scossone a una realtà che invece avrebbe bisogno di lavoro duro e politiche dedicate. Altra news dal mondo delle case popolari riguarda Varese e Monza, proprio l'Aler lasciata libera da Angelo Sala. Il posto da presidente spettava a Forza Italia, e così il direttore generale. Non si capisce se gli azzurri avranno ancora in Magnano il loro campione. Per adesso grande è la confusione. Una cosa è certa: la battaglia sulle nomine è ancora aperta.



@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it