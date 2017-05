Aler, il presidente Angelo Sala in visita alle Case Bianche di Milano

Angelo Sala

Un tour di circa tre ore tra le Case Bianche visitate un mese e mezzo fa anche da Papa Bergoglio: il presidente di Aler Angelo Sala si è fatto condurre dai residenti di via Salomone nell'ambito della nuova tappa del suo percorso programmato attraverso i quartieri di edilizia popolare di proprietà regionale. Ed ha raccolto le numerose segnalazioni e preoccupazioni dei cittadini, tra immigrazione, fragilità sociale, un elevatissimo numero di famiglie in strutture ad oggi non più adeguate, l'abusivismo imperante. I segni del degrado sono evidenti, tra tubature deteriorate e pareti scrostate, ascensori malfunzionanti, così come citofoni e portoncini. Mancano inoltre recinzioni e controlli di discurezza. "La priorità sono le coperture. E servono risorse anche per sostituire alcuni dei 22 ascensori, intuile continuare a riparare cose vecchie e usurate", ha annotato Sala. Prioritaria anche la chiusura del complesso con una recinzione. Su quale sia lo stato della sicurezza, basti citare che nel 2012 i custodi fuggirono uno dopo l'altro per via delle minacce subite.