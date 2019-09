Aler Lombardia, Bolognini: "Recupero di tutti gli alloggi sfitti nel 2020"

Riqualificazione degli alloggi Aler in Lombardia, i dati del mese di luglio indicazione che è stata raggiunta una media del 63% sul territorio. Lo dichiara l'assessore regionale Stefano Bolognini, che afferma: "Un dato importante che dimostra la costanza con la quale si prosegue nel recupero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler". Dopo il varo del piano deliberato dalla Giunta Fontana, nei primi 7 mesi del 2019 sono stati riadattati 1.588 alloggi in tutta la regione, «un intervento concreto – prosegue l’assessore, come riporta il quotidiano Il Giorno – che mostra l’impegno della Regione nel rendere fruibile il patrimonio dell’edilizia pubblica".

"Dall’inizio del programma di recupero ad oggi - prosegue l'assessore - sono stati ristrutturati 2.872 appartamenti sfitti. Solo a luglio sonostati ultimati 163 alloggi. Si tratta di appartamenti precedentemente vuoti che vengono resi disponibili per essere dati alle famiglie aventi diritto che aspettano in graduatoria, dando così una risposta importante al bisogno di casa della nostra regione". A Milano ristruturati 1981 alloggi su 2682. Conclude Bolognini: "Entro la fine del 2020 è previsto il recupero totale dei 4.560 alloggi individuati in tutta la Lombardia con il finanziamento regionale", che per Milano e hinterland è pari a 38 milioni di euro.