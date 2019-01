Aler Milano: sgomberato abusivo in zona San Siro

Nella giornata di ieri, Aler Milano con il supporto delle Forze dell’Ordine è intervenuta per liberare un alloggio occupato abusivamente in via Zamagna 4, nel cuore del quartiere San Siro. Nell’abitazione era presente un italiano dell’età di 54 anni, che pare affittasse a sua volta l’appartamento e le cantine occupate, a diversi stranieri in cerca di una sistemazione.

Insieme agli operatori Aler, sono intervenute sul posto tre volanti della Polizia di Stato, per garantire il buon esito dell’operazione, terminata con l’arresto dell’occupante.