Aler, Social Point allo Spazio Salomone

di Angelo Sala, presidente Aler Milano



Siamo nella periferia di Milano, nel Municipio 4, tra via Salomone e via Zama, nei palazzi di edilizia popolare di proprietà di Aler, ad alta densità abitativa risalenti agli inizi degli anni '80, sorti in sostituzione delle case “minime” a ringhiera. Il complesso interessato dal progetto si sviluppa su 9 piani divisi in 20 numeri civici pari, dal 28 al 66, ed è abitato da circa 1.100 persone per 477 abitazioni. È un quartiere “aperto” cioè privo, per l’intero perimetro, di recinzione o separazione fisica dalle aree confinanti.

La mancanza di servizi e negozi all'interno del quartiere è una fonte di criticità, anche per questo il quartiere è stato individuato per l’avvio del progetto.

L’attività del Laboratorio Sociale è stata avviata nel mese di giugno 2018, con l’inaugurazione di un Social Point, attualmente aperto alla popolazione per 4 giorni alla settimana (Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 10,00 alle 12,00, il Mercoledì su appuntamento) presso lo Spazio Salomone di Via Salomone 32.

Il Laboratorio Sociale è inteso come spazio sociale collaborativo rivolto agli abitanti del lotto 64, un ambito nel quale convivono l’attenzione alle singole situazioni di fragilità, la promozione del patrimonio umano e sociale del territorio, la costruzione di reti capaci di sperimentare nuove forme di partecipazione attiva e di gestione condivisa del bene comune. Gli utenti sono coinvolti in numerose iniziative come l’organizzazione di momenti socializzazione, attività formative volte a modificare comportamenti e abitudini che incidono sul risparmio e sulla gestione dell’economia familiare, incontri informativi sugli strumenti esistenti di sostegno al reddito e accompagnamento delle persone ad accedervi.

Il Laboratorio promuove anche l’azione del tavolo territoriale, un HUB dove sperimentare la cittadinanza attiva e prendere parte attivamente alla vita del quartiere.

Anche per via Salomone, sono contestuali le attività indirizzate all’accompagnamento in un percorso di inclusione sociale attiva e per il superamento di una temporanea situazione di difficoltà economica.

Il gruppo è formato da diversi soggetti, Aler capofila, insieme a La Strada Società Cooperativa Sociale, la Parrocchia San Galdino, CeAS Centro Ambrosiano di Solidarietà Onlus, Associazione La Nostra Comunità e Galdus Società Cooperativa Sociale.