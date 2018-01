Aler, U.O.G. di Rozzano: ecco come funziona e a che cosa serve

LA U.O.G. di Rozzano. La parola al Direttore, Stefano Gianuzzi

Buongiorno ai miei lettori.

Oggi voglio lasciare lo spazio della mia rubrica settimanale al Direttore di una delle sei Unità Organizzative Gestionali che da gennaio 2018 hanno a pieno regime sostituito il modello centralizzato di ALER Milano e, nello specifico, pongo la domanda al Direttore della U.O.G. di Rozzano, Stefano Gianuzzi.

Direttore, come è strutturata la U.O.G.? In che modo sta cambiando il rapporto con gli inquilini e con le amministrazioni comunali e, soprattutto, come ha reagito il personale a questo mutamento così repentino di modello organizzativo e ritmo lavorativo?

Angelo Sala

Buongiorno Presidente, mi presento ai suoi lettori

Sono Stefano Gianuzzi, lavoro in Aler Milano dal 2003 e nell’arco di questi anni ho ricoperto diversi incarichi: dal 2006 al 2009 sono stato Dirigente del Controllo di Gestione e Patrimonio, nel 2009 sono diventato Direttore Amministrativo, negli ultimi anni ho quindi ricoperto i ruoli di Dirigente dei Sistemi Informativi e sono stato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Aler MIlano. Conosco quindi molto bene l’azienda, ed essere stato designato Direttore della U.O.G. di Rozzano è insieme un riconoscimento importante ed una nuova sfida per me.

Come è strutturata la U.O.G. di Rozzano

La U.O.G. di Rozzano, come da legge regionale e come le altre 5 U.O.G di Aler Milano, nasce per avvicinare l’azienda al territorio e rendere un servizio più efficiente ed efficace agli inquilini.

Il salto di qualità è proprio questo: i nostri inquilini troveranno un unico punto di riferimento per tutte le richieste. Il nuovo modello riduce la catena di comando. Le decisioni diventano più rapide e le risposte agli inquilini saranno più effcienti.

Questa, nello specifico, è una Unità Organizzativa di riferimento per un territorio che ricomprende la metà sud ovest della provincia di Milano, dal Comune di Locate Triulzi fino a Cerro Maggiore nel Legnanese. Abbiamo due sedi operative, di cui una a Rozzano all’11 di via Garofani, e una a Legnano in via Bissolati 5; per avere un’idea delle dimensioni le unità immobiliari in gestione sono oltre 14.000, di cui oltre 5.000 concentrate sul solo Comune di Rozzano.

Ciascuna delle due sedi vede la presenza di un Vicario che fa le mie veci quando sono operativo in altro ufficio o sul territorio, garantendo la supervisione dell’operato. Gli stessi mi coadiuvano nei rapporti da mantenere con tutte le amministrazioni comunali che fanno riferimento alla nostra U.O.G. Al momento, ma non sono numeri definitivi, i collaboratori sono 41 a Rozzano e 27 a Legnano, operativi nei quattro settori in cui è articolata l’Unità Organizzativa.

I quattro settori sono:

Il Settore Amministrativo: prima della nascita delle U.O.G. nelle sedi territoriali si svolgeva solo una parte delle attività amministrative mentre molti aspetti erano seguiti a livello centrale; oggi alla U.O.G. compete la totalità delle funzioni amministrative, dalla stipula dei contratti, all’accompagnamento all’utenza, fino alla fase di uscita dall’alloggio. Il settore segue inoltre l’esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi tipici dei servizi abitativi pubblici, si occupa del trattamento della morosità e delle occupazioni abusive. Ciascuna Sede vede la presenza di un Responsabile di Settore che nello specifico sono, a Rozzano, Ada Cioffi e, a Legnano, Andrea Torlontano.

Il Settore Tecnico ricomprende la manutenzione ordinaria sia edile che impiantistica (ascensori, citofoni, impianti autonomi di riscaldamento), il recupero degli alloggi sfitti e, di prossima attribuzione, anche i lavori di manutenzione straordinaria in avvio sul territorio, in passato mai seguita dalle sedi territoriali, a testimonianza delle volontà aziendale di qualificare sempre più le U.O.G. come piccole ALER autonome ed in grado di offrire all’utenza servizi e risposte a 360 gradi. Anche in questo caso le strutture sono due: una per la sede di Rozzano, il cui responsabile è l’Arch. Simone Bianchi e una per quella Legnano, dove Responsabile è l’Arch. Renzi. Entrambi ricoprono inoltre il ruolo di Vicario presso le rispettive sedi

Il Settore Servizi si occupa dell’erogazione e gestione dei servizi reversibili (in particolare i servizi di pulizia, di resa e rotazione sacchi, di manutenzione del verde); il Settore che ha uffici in entrambe le sedi, è sotto la responsabilità di Maria Vatalaro.

4.Il Settore Condomini e autogestioni che si occupa dei rapporti con gli Amministratori condominiali, laddove vi siano condomini costituiti, o con i presidenti delle autogestioni. Volontà dell’Azienda, e della U.O.G., è quella di promuovere tali forme di partecipazione dell’inquilinato alla gestione dei servizi. Rozzano è un caso particolare perché sono moltissime le autogestioni che in questi anni si sono costituite e che forniscono un contributo fondamentale e prezioso nella gestione dei quartieri. Con i Comitati abbiamo riunioni periodiche che ci servono per verificare congiuntamente l’andamento delle varie attività, accogliere consigli su come migliorare i servizi e individuare eventuali nuove forme di collaborazione. La responsabilità del settore è affidata a Maria Parsini.

Il rapporto con gli inquilini/utenti, i loro rappresentanti e le amministrazioni comunali

Gli inquilini sono stati informati attraverso diversi canali del cambiamento avvenuto con la nascita delle U.O.G. e l’attesa nei nostri confronti è alta, visti gli obbiettivi di maggiore efficacia ed efficienza che ci si è posti.

E’ indubbiamente compito della U.O.G. migliorare il rapporto con gli inquilini e la percezione che gli stessi hanno di Aler. Per questo ritengo fondamentale un rapporto stretto con l’utenza, utile sia a fornire loro le dovute risposte sia a rappresentare i doveri e le responsabilità nella conduzione degli alloggi pubblici. E’ un aspetto su cui stiamo operando e su cui occorre lavorare, e anche a questo serve questo mio intervento richiesto dal Presidente Sala.

Quando riceviamo le segnalazioni o le richieste (via email, dal call center o dagli sportelli sul territorio), gli uffici le recepiscono, aprono il relativo processo e ci attiviamo di conseguenza.

Sottolineo ancora una volta , perché ci teniamo a che questo messaggio passi in modo chiaro, che presso la U.O.G. gli utenti potranno trovare risposte su tutti gli aspetti di loro interesse: questo è l’aspetto piu’ importante legato alla nostra nascita. Gli utenti possono e devono pretendere una informazione completa sulla propria situazione amministrativa o sulle proprie necessità manutentive.

Ho ricevuto molti utenti che hanno chiesto di incontrarmi per ringraziarmi personalmente perché ora si sentono davvero seguiti e hanno riacquistato stima e fiducia. Per loro e per tutti noi ce la stiamo davvero mettendo tutta.

Fondamentale è poi il rapporto con i Comuni e le istituzioni del territorio; diversamente dalle U.O.G. di Milano, in provincia, abbiamo costanti rapporti con numerose amministrazioni comunali (57 per la mia U.O.G.): l’impegno è notevole ma la collaborazione, in primis con gli Enti Locali e le Forze dell’Ordine costituisce un presupposto fondamentale per ottenere risultati concreti. Basta pensare al tema delle Occupazioni Abusive rispetto al quale senza i Servizi Sociali Comunali e le Forze dell’Ordine ben poche iniziative possono aver successo.

Il rapporto con la sede centrale

Presso la sede centrale sono state attivate strutture di coordinamento che ci supportano nell’affrontare tutte le attività che ci sono già state delegate. Al fine di procedere in modo uniforme in tutte le U.O.G. possiamo quindi contare su un’adeguata e puntuale assistenza, dedicata alla definizione di procedure e modalità operative condivise: il confronto ed il supporto sono costanti. cLa collaborazione è altresì massima anche tra le U.O.G.; cerchiamo infatti di condividere tra noi le modalità operative e le problematiche per individuare le migliori soluzioni del caso.

Il clima interno

Il cambiamento interno è stato importante. Nuove competenze, nuovo personale, nuovi responsabili e un nuovo dirigente, insomma una realtà nuova e diversa dalla precedente. Da parte dei dipendenti ho trovato entusiasmo di fronte alla nuova sfida e voglia di mettersi in gioco; sapere di far parte di una squadra che copre l’intera filiera delle attività deve comportare anche una crescita del senso di responsabilità. Occorre quindi migliorare sia sotto il profilo delle risposte, amministrative o manutentive che siano, sia sotto quello del rapporto con l’utenza: dobbiamo fare in modo di essere presenti e che la nostra presenza sia avvertita. La sfida che affrontiamo è indubbiamente difficile ma è altrettanto stimolante: gli inquilini si aspettano molto da noi ma, come detto, la risposta del personale è stata positiva e le novità hanno determinato una spinta motivazionale utile e necessaria. La strada è ancora indubbiamente lunga ma, con la creazione delle U.O.G., credo si sia intrapresa la giusta direzione.