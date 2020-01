Anagrafe utenza, a casa e on-line: nuove importanti novità per l'anagrafe 2020

di Angelo Sala



Grandi novità sull'anagrafe dell'utenza 2019, sono state introdotte da Aler a partire da quest’anno. In particolare, sono due le ultime e innovative misure studiate dall’Azienda, che troveranno applicazione dai prossimi mesi: una specifica iniziativa è dedicata al supporto e all’assistenza degli inquilini anziani in difficoltà, per i quali sarà disponibile un servizio direttamente a domicilio. Contestualmente, per tutti gli inquilini è attivo un servizio on-line che permetterà di effettuare la completa trasmissione dei moduli e della documentazione necessaria per la pratica direttamente in via telematica tramite il proprio pc, senza doversi necessariamente recare negli uffici.

Come ogni biennio infatti, partirà nei primi mesi del 2020 la ricognizione dei redditi 2018 e l’aggiornamento delle situazioni dei nuclei familiari, così come previsto dalla legge regionale (Regolamento Regionale 4/2017), al fine di verificare la correttezza e l'adeguatezza di ciascuna situazione. Fino al 30 di aprile sarà possibile consegnare la documentazione che servirà alla conferma o rimodulazione del canone che sarà applicato con decorrenza 01/01/2020.

Vediamo da vicino, i dettagli delle importanti ed utili novità introdotte in termini di presentazione e raccolta dei documenti.

Prima tra tutte, l’avvio dell’attività domiciliare a sostegno degli anziani, che potremo garantire a partire da quest’anno. È stato infatti previsto un servizio di anagrafe casa per casa, dedicato a tutti gli utenti che superano i 75 anni e che presentano difficoltà motorie, tali per cui diventi complesso e faticoso raggiungere l'unità operativa gestionale più vicina. L’iniziativa prevede la presenza di un operatore di Aler che, direttamente a casa dell’utente, lo aiuterà passo per passo a comporre la documentazione, completare i moduli, impegnandosi di riportare la pratica in Azienda. Sono state quindi individuate circa 6.000 famiglie con queste caratteristiche, che riceveranno una lettera a loro dedicata dove sono indicate le modalità del servizio, effettuato in modo domiciliare. Gli utenti coinvolti saranno dunque informati dell’agevolazione a loro offerta gratuitamente e riceveranno con la stessa nota l’elenco dei documenti da produrre, la modulistica e i riferimenti telefonici per ulteriori approfondimenti.

Ma le novità non finiscono qui, ha inizio proprio con questa sessione di anagrafe l’enorme passo avanti di Aler in direzione della semplificazione della smaterializzazione dei documenti. A questo proposito, ciascuna famiglia riceverà una comunicazione personale, indirizzata all'intestatario del contratto di locazione, che contiene un codice utente e le prime cifre di una password di accesso. Con questi estremi l’utente potrà collegarsi al sito si Aler Milano www.aler.mi.it, dove troverà uno specifico link ad indirizzarlo verso la procedura di ingresso al portale e, successivamente, di completamento dell'anagrafe on-line. Un nuovo servizio che permetterà a tutti di risparmiare il tempo per recarsi in UOG e quello speso per eventuali code agli sportelli.

Ci stiamo muovendo con entusiasmo verso la modernizzazione delle procedure, così da fornire un servizio veloce utile a snellire tempi e modalità a favore degli utenti ma, come di consueto, sono sempre valide le modalità tradizionali di consegna a mano presso le UOG di competenza, via posta o ancora tramite i Sindacati dell’utenza.

Concludo confermando la direzione di Aler verso un servizio attento alle esigenze degli utenti, nessuno escluso. A partire da chi è in difficoltà e necessità di un servizio di agevolazione specifico, fino a rispondere alle famiglie che ci chiedono un’ottimizzazione di tempi e modalità nello svolgimento delle procedure.