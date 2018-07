Le misure Anti caldo Aler per affrontare la torrida estate 2018

Buongiorno Presidente

i miei anziani genitori vivono al quarto piano in un condominio ALER Milano nel quartiere Stadera. Soffrono entrambi di pressione alta e problemi cardiaci, e a causa delle temperature afose di questo periodo estivo, sono molto debilitati. Purtroppo io vivo fuori dalla regione Lombardia, e non sempre posso prestare loro aiuto in caso di bisogno. Sono molto preoccupata, temo possano essere vittima di malori legati al caldo Sono venuta a conoscenza tramite questa rubrica dei servizi offerti dai custodi sociali a supporto delle persone più fragili. Mi chiedevo se i vostri operatori siano disponibili in caso di necessità anche durante l’estate, e se sono previste attività di coinvolgimento di quartiere per non lascarli soli.

Grazie per la risposta che vorrà darmi. Cordialità

Laura C.

Buongiorno Laura

mi rendo conto della sua legittima preoccupazione. Questo mese di luglio si è presentato sin dall’inizio come torrido, e le previsioni per le prossime settimane non sono da meno. Per tranquillizzarla, le confermo che i nostri Custodi Sociali sono a disposizione degli inquilini più fragili in tutto il periodo estivo.

Se non ne fosse al corrente sappia comunque che, in base alle linee del Ministero della Salute, ALER Milano ha attivato anche per il 2018 misure preventive e d’intervento straordinario per far fronte ai malesseri legati alle elevate temperature, operando attivamente, attraverso i propri custodi sociali, al Piano Anti caldo 2018 (attivo dal 4 giugno al 2 settembre 2018).

I nostri operatori hanno infatti ricevuto dalle ASL di competenza, prima dell’inizio dell’estate, gli elenchi degli inquilini ALER Milano a rischio salute, soprattutto per problemi cardiovascolari, per essere loro di sostegno nella prevenzione. Sono a disposizione di questi utenti per concordare appuntamenti e accompagnamenti in area sanitaria per visite mediche, misurazione dei valori pressori, verifica della corretta idratazione e, comunque, in caso di necessità. Staranno loro vicini per tutto questo periodo.

Nei cortili delle case popolari vengono inoltre organizzate, in collaborazione con i custodi sociali, attività di ritrovo, ricreazioni, intrattenimenti, pranzi condivisi e convivialità per tutto il periodo estivo. In tutta Milano, su 9 municipi, sono 186 le iniziative che hanno avuto e avranno luogo dal primo luglio al 2 settembre: convivi, feste, giochi di società, pomeriggi musicali, spettacoli, proiezioni di film e molto altro. In questo modo, si allevia la solitudine del periodo vacanziero, durante il quale la città si svuota e il senso di abbandono può rivelarsi più opprimente.

Vi segnalo a titolo esemplificativo:

i pranzi condivisi nel cortile di via Celentano, 1 – Municipio 2 – del 1 e 22 agosto e del 5 settembre

l’iniziativa “Scendi in cortile e cantiamo insieme”, in via Palmieri 8. Colazione comune e karaoke dalle 10.00 alle 11.30 del 9 agosto

“Con le mani e con i piedi”, laboratorio creativo per la realizzazione di manufatti con l’utilizzo di tecniche diverse, previsto per il 2 e 23 agosto - dalle 14.00 alle 15.30 - in via De Pretis 11, in collaborazione con l’Associazione di quartiere Sant’Ambrogio Due.

Per tutte le altre iniziative vi invito a contattare l’Ufficio Custodi Sociali di ALER Milano al numero telefonico 02.73922783.

Sono molti inoltre enti e associazioni che partecipano al Piano Anti caldo, non solo in termini di assistenza sanitaria ma anche di coinvolgimento concreto in attività aggregative. Sono orgoglioso di poter affermare che le istituzioni territoriali milanesi, come sempre in caso di necessità, sanno fare rete a sostegno dei cittadini più fragili.

Stia tranquilla. Segnali queste iniziative ai suoi cari, dica loro di far riferimento ai nostri custodi sociali e li inviti a tenere sempre a portata di mano il numero telefonico 02.73922783.

Spero di aver dato a lei e a tutti gli interessati informazioni utili e rassicuranti.

Buona estate.

Angelo Sala